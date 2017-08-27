يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم عرض ضخم لضم لاعب وسط نادي أرسنال، أليكس أوكسليد تشامبرلين، والذي رفض عرضا من النادي اللندني للتجديد مقابل 180.000 جنيه استرليني أسبوعيا. تشامبرلين ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لنادي تشلسي في موسم الانتقالات الحالي، ولكن ليفربول دخل في سباق التعاقد مع اللاعب، وفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية.

ويسعى أرسنال للاستفادة ماليا من بيع اللاعب الإنجليزي الدولي، 24 عاما، بدلا من رحيله من دون مقابل بعد نهاية عقده الموسم المقبل، ولكن النادي اللندني ينتظر عرضا بقيمة أكثر من 35 مليون جنيه استرليني.