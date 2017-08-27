رد لاعب تشلسي نغولو كانتي على تصريحات كلود ماكيليلي بشأنه. وكان ماكيليلي قال إن كانتي لاعب جيد لكنه ليس استثنائيا لكونه لا يمتلك مقومات القيادة في الملعب ولا يستطيع تحفيز أو توجيه زملائه داخل الميدان.

وقال كانتي في تصريحات نقلتها صحيفة «ميرور» ردا على ماكيليلي «احترم كل نصيحة أتلقاها، وخاصة لو كانت من أسطورة مثل ماكيليلي».

واستدرك: «ولكن أي نصيحة تبقى مجرد نصيحة وليست أوامر يجب عليّ الالتزام بها».

واختتم: «أنا سعيد بما أقدمه حاليا وأحاول التطور طوال الفترة المقبلة لتحقيق أفضل الإنجازات، كما أنني ألتزم بتعليمات المدرب وتوجيهاته».