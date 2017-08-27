سيكون سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون أول المنطلقين في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا 1 اليوم، بعد تحقيقه امس المركز الأول للمرة 68 في مسيرته، معادلا الرقم القياسي للألماني ميكايل شوماخر.

وتقدم هاميلتون في التجارب الرسمية على متصدر الترتيب العام للبطولة الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري، بينما حل زميل البريطاني في مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس ثالثا، وإلى جانبه في الصف الثاني لخط الانطلاق، مواطنه سائق فيراري كيمي رايكونن.

وحقق هاميلتون توقيت 1:42.553 دقيقة ليحطم بذلك الرقم القياسي للحلبة، بفارق 0.242 ثانية عن فيتل الذي يتصدر ترتيب بطولة العالم بفارق 14 نقطة عن البريطاني.

وهو السباق الـ 200 لهاميلتون في بطولة العالم للفئة الأولى، علما ان السائق البريطاني البالغ من العمر 32 عاما، أحرز لقب البطولة ثلاث مرات آخرها عام 2015.

إلى ذلك، حل سائقا فريق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن والاسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس تواليا، امام الفرنسيين استيبان أوكون (فورس انديا) ورومان غروجان (هاس).

وتلقى خمسة سائقين عقوبات إرجاع على خط الانطلاق بسبب تعديلات مكانيكية والكترونية أجرتها الفرق على سياراتهم، وهم: البلجيكي ستوفل فاندورن (ماكلارين هوندا) 65 مركزا، الروسي دانييل كفيات (تورو روسو) 20 مركزا، البرازيلي فيليبي ماسا (وليامس) خمسة مراكز، السويدي ماركوس إريسكون (ساوبر) خمسة مراكز وزميله الالماني باسكال فيهرلاين العقوبة نفسها.

فيتل يمدد عقده مع فيراري

حسم الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات، مستقبله مع فريق فيراري الإيطالي، بإعلان الأخير تمديد عقد المتصدر الحالي للترتيب العام ثلاثة مواسم حتى نهاية 2020.

وكان فيتل (30 عاما) انضم الى فيراري عام 2015 بعد ثمانية أعوام على خوضه أول سباق في الفئة الأولى، اثر مسيرة تخللتها أعوام استثنائية مع فريق «ريد بول»، أصبح خلالها في 2010 أصغر بطل للعالم في التاريخ، وأحرز اللقب أربع مرات تواليا بين 2010 و2013.