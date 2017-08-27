شهدت السوق الصيفية في شهر أغسطس من عام 2017 أكبر صفقتي انتقال في التاريخ، وذلك في انعكاس للسباق المحموم بين الأغنياء الجدد في كرة القدم العالمية والأندية التاريخية. وتمثلت الصفقة القياسية الأولى في انتقال البرازيلي نيمار من وصيف بطل إسبانيا برشلونة الى وصيف بطل فرنسا باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو، والثانية في انتقال الشاب الفرنسي عثمان ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني الى العملاق الكاتالوني. ويرى الخبير الاقتصادي في الرياضة من شركة «وايفستون» المتخصصة في مجال الادارة والاعلام، فانسان شوديل ان انفجار الأسعار يفسر قبل كل شيء بـ «قانون العرض والطلب»، معتبرا ان «نحو 10 أندية أوروبية تتنافس على لاعبين ماهرين بعدد أصابع اليد الواحدة». ويرتبط التضخم ايضا بالإيقاع الذي تفرضه الأندية الأكثر ثراء مثل باريس سان جرمان ومانشستر سيتي الانجليزي وملاكها القطريين والإماراتيين على التوالي.

وتجد الأندية التي توصف بأنها «تاريخية»، نفسها مرغمة على الانخراط في هذا التنافس حتى لو تذمر البعض على غرار رئيس نادي بايرن ميونيخ بطل ألمانيا اولي هونيس الذي ندد بما اعتبره «جنونا» في صفقة انتقال نيمار.ويعتبر الخبير في التسويق والمسؤول في الاتحاد الفرنسي للصناعات الرياضية والترفيهية فيرجيل كاييه ان سان جرمان ومان سيتي «زعزعا النظام القائم». ويضيف: «تقاسمت أندية عدة في السنوات الماضية أفضل اللاعبين دون توجيه انتقاد للنظام السائد، ووجدت نفسها (الآن) في مواجهة منافسين جدد وفي مزاد لم تستعد له مسبقا».

تساقط الأرقام القياسية

خلال عام، تساقطت الأرقام القياسي التي سجلت في 2016 او تمت معادلتها. وكان الفرنسي بول بوغبا صاحب أغلى صفقة بانتقاله الصيف الماضي من يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم الستة الاخيرة، الى مان يونايتد، بمبلغ 105 ملايين يورو (مع 5 ملايين على شكل مكافآت).

والمبلغ الذي دفع من أجل الحصول على خدمات نيمار، فاق التصور، لكن نجم برشلونة السابق يبقى برأي فيرجيل كاييه «حالة منفردة».

وقال الخبير الفرنسي: «انه (نيمار) أحد أفضل 3 لاعبين في العالم ولم يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر، في حين ان الآخرين (البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي) اصبحا في سن الثلاثين».

تضخم في حقوق النقل التلفزيوني

السوق تنفجر بالطبع، لكن ذلك ناجم عن ارتفاع عائدات الأندية وتضخم حقوق النقل التلفزيوني وبشكل خاص في الدوري الانجليزي، حيث يحصل صاحب المركز (العشرين) الأخير في البطولة والذي سيهبط الى الدرجة الاولى، على مبلغ 100 مليون يورو بفضل هذه الحقوق.

ويعتبر كايين ان باريس سان جرمان مع انضمام نيمار الى صفوفه، سيجد نفسه في عالم آخر على صعيد الأعمال ويمكنه ان يأمل بعودة الى الاستثمار على المدى المتوسط، اذ سيساعد النجم البرازيلي النادي الباريسي على «غزو أسواق جديدة» في أميركا اللاتينية وآسيا. كما سيساهم في إعادة النظر بتقييم حقوق النقل وعقود الشراكة، لاسيما ان «قيمة عقود باريس سان جرمان الراهنة أقل من قيمة عقود أندية أخرى مثل مان يونايتد وبرشلونة».