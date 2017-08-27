«الخفافيش» في ضيافة «الملكي» اليوم

يوڤنتوس يقلب الطاولة على جنوى

بايرن ميونيخ يهزم فيردر بريمن بثنائية ليڤاندوڤسكي

أهدر الأرجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الأول لكنه عوضها بهدفين في الثاني منح بهما برشلونة الفوز على مضيفه الافيس 2-0 أمس في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم. وهذا الفوز الثاني لبرشلونة بعد الاول الافتتاحي على ضيفه ريال بيتيس 2-0، فتساوى في الصدارة مع ريال سوسييداد الذي افتتح المرحلة اول من امس بفوز كبير على ڤياريال 3-0.

ويخوض ريال مدريد حامل واللقب المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم تحت وطأة الغيابات.

على ملعب «سانتياغو برنابيو»، يخوض ريال مدريد لقاءه الأول في الدوري بين جماهيره عندما يلتقي اليوم مع ڤالنسيا في مباراة يفتقر خلالها الى ركيزتين لا غنى عنهما، وهما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف 5 مباريات بسبب دفعه الحكم خلال ذهاب الكأس السوبر ضد برشلونة، والقائد سيرخيو راموس الذي طرد في المرحلة الافتتاحية ضد ديبورتيڤو لا كورونيا (3-0). ويلعب اليوم أيضا اسبانيول وليغانيس، وايبار وأتلتيك بلباو، وخيتافي مع اشبيلية.



350 هدفاً لميسي



واصبح ميسي ثاني لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى يسجل 350 هدفا مع فريق واحد (في 384 مباراة) بعد الألماني غيرد مولر «مدفعجي» بايرن ميونيخ السابق (365)، علما بان غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال يملك 285 هدفا في 265 مباراة.



إيطاليا



عاد يوڤنتوس، الساعي الى لقبه السابع على التوالي، من بعيد وتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي بتحويله تخلفه أمام مضيفه جنوى بهدفين نظيفين الى فوز ثان، وجاء بنتيجة 4-2 على ملعب «ماراتسي» في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويدين فريق المدرب ماسيميليانو اليغري بالفوز على فريق أسقطه الموسم الماضي على هذا الملعب 1-3، الى الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أعاده الى اللقاء ثم ادرك له التعادل بتسجيله ثنائية في الشوط الأول.

وفي نهاية اللقاء الذي احتسبت فيه ركلتا جزاء بالاحتكام الى تقنية الڤيديو، سجل ديبالا هدفه الثالث عندما كانت النتيجة 3-2 لمصلحة فريقه بفضل هدف الأكوادوري خوان كوادرادو.

وفي مباراة اخرى، ألحق بولونيا الهزيمة الثانية بالوافد الجديد بينيفينتو بالفوز عليه 1-0. وتستكمل المرحلة اليوم بلقاءات تجمع نابولي وأتلانتا، ميلان وكالياري، تورينو وساسولوو، فيورنتينا وسمبدوريا، كرتوني وفيرونا، وسبال واودينيزي.



ألمانيا



أكد بايرن ميونيخ حامل اللقب تفوقه على مضيفه فيردر بريمن بالفوز عليه للمباراة السادسة عشرة على التوالي، وهذه المرة بنتيجة 2-0 في المرحلة الثانية من الدوري الألماني. ويدين النادي الباڤاري، الساعي الى لقبه السادس تواليا، بفوزه الثاني الى الهداف الپولندي روبرت ليڤاندوڤسكي الذي سجل الهدفين في اواخر اللقاء الذي كان صعبا على النادي الباڤاري بحسب ما أكد مهاجم بوروسيا دورتموند السابق.

وعزز بايرن سجله المميز أمام بريمن بفوزه عليه للمرة السادسة عشرة تواليا في مسابقتي الدوري والكأس، وقد بدأت هذه السلسلة في 26 اكتوبر 2010 في الدور الثاني من مسابقة الكأس، فيما تعود آخر هزيمة له أمام منافسه الى 20 سبتمبر 2008 على ارضه 2-5 في منافسات الدوري.

وشهدت المباراة عودة حارس مرمى بايرن مانويل نوير الى تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي. وفرط بوروسيا مونشنغلادباخ بالعودة من ملعب اوغسبورغ بفوزه الثاني على التوالي وتعادل معه 2-2. وفاز شتوتغارت على ماينتس 1-0. وتعادل باير ليڤركوزن مع هوفنهايم 2-2.

ويلعب اليوم لايبزيغ مع فرايبورغ، وهانوڤر أمام شالكه.



فرنسا



خرج باريس سان جرمان منتصرا من أولى مواجهاته الصعبة لهذا الموسم وحقق فوزه الرابع على التوالي، وجاء على حساب ضيفه سانت اتيان 3-0 على «بارك دو برينس» في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي. وخسر ليون، الطامح لاستعادة مكانته بين الكبار، نقطتين للمباراة الثانية على التوالي بعد تعادله مع مضيفه نانت 0-0. ورفع ليون رصيده الى 8 نقاط في المركز الرابع.

ويتواجه اليوم موناكو مع ضيفه مرسيليا في قمة المرحلة، بينما يواجه غانغون ستراسبورغ، وأنجيه مع ليل.