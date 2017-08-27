أهدر الارجنتيني ليونيل ميسي ركلة جزاء في الشوط الاول لكنه عوضها بهدفين في الثاني منح بهما برشلونة الفوز على مضيفه الافيس 2-صفر، السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم وهذا الفوز الثاني لبرشلونة بعد الاول الافتتاحي على ضيفه ريال بيتيس 2-صفر، فتساوى في الصدارة مع ريال سوسييداد الذي افتتح المرحلة الجمعة بفوز كبير على فياريال 3-صفر.



ويختتم ريال مدريد حامل اللقب وبطل اوروبا المرحلة الاحد بمباراة قوية مع ضيفه فالنسيا، بعد فوزه الافتتاحي على ديبورتيفو لاكورونيا 3-صفر.



وعاش برشلونة فترة صعبة هذا الصيف بعد خسارة نجمه البرازيلي نيمار لمصلحة باريس سان جرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي)، لكنه قام برد فعل سريع، فاشترى الفرنسي عثمان ديمبيلي (20 عاما) من بوروسيا دورتموند الالماني، مقابل 105 ملايين اضافة الى مكافآت قد ترفع القيمة الى 147 مليونا.



وبانتظار اكتمال انتقال ديمبيلي، لعب جيرار ديلوفيو اساسيا فيما جلس لاعب الوسط الجديد البرازيلي باولينيو على مقاعد البدلاء.

ولعب ميسي دورا حرا في تشكيلة المدرب ارنستو فالفيردي، امام ديلوفيو واندريس اينيستا واليكس فيدال، بيد انه اهدر ركلة جزاء في نهاية الشوط الاول اثر خطأ على المدافع جيرار بيكيه، صدها ببراعة حارسه المتألق فرناندو باشيكو مرتميا الى اقصى الزاوية اليمنى (39)، لينهي الشوط الاول بسبع صدات.



وانهى برشلونة الشوط الاول بنسبة استحواذ بلغت 80%، وتألق حارسه الالماني مارك-اندريه تير شتيغن بانقاذ كرة روبن سوبرينو المنفرد (31) بعد تخطيه بيكيه الذي كان يخوض مباراته الـ400 مع برشلونة في مختلف المسابقات.



وكان برشلونة الحق الموسم الماضي اقسى خسارة بالافيس في تاريخه على ملعبه منديسوروسا صفر-6.

وفي وقت كان فالفيردي يجهز المهاجم باكو الكاسير للدخول في ظل غياب الاوروغوياني لويس سواريز المصاب، عوض ميسي ركلته الضائعة، عندما استلم عرضية من الظهير الايسر جوردي البا وسددها من داخل المنطقة ارتدت من قدم المدافع المخضرم اليكيس داخل الشباك (55).



وقال فالفيردي بعد الفوز "اظهرنا الكثير من الصبر. كان دفاعهم محكما فاغلقوا كل المنافذ وكان الاقتراب من منطقتهم صعبا. لم نتمكن من التحرك نوعا ما، برغم ادراكنا ان التسجيل لن يكون بعيدا. كان ينبغي ان تنضج المباراة وان نصر حتى تفتح خطوط دفاع الخصم في النهاية".



- 350 هدفا لميسي -ومن هفوة دفاعية بالتشتيت، استغلها ميسي على اكمل وجه وتابعها بيسراه طائرة من داخل المنطقة في الشباك مسجلا هدفه الثاني (66).



واصبح ميسي ثاني لاعب في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى يسجل 350 هدفا مع فريق واحد (في 384 مباراة) بعد الالماني غيرد مولر "مدفعجي" بايرن ميونيخ السابق (365)، علما بان غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال يملك 285 هدفا في 265 مباراة.

وكاد ميسي يضيف الثالث بتسديدة جميلة من حدود المنطقة هبطت على العارضة (74).



ودخل انزو زيدان فرنانديز، نجل الفرنسي زين الدين مدرب ريال، في الدقيقة 77 ليخوض مباراته الاولى في الليغا بعد 4120 يوما من خوض والده مباراته الاخيرة ضد اشبيلية في ايار/مايو 2016.



ورأى لاعب وسط برشلونة الكرواتي ايفان راكيتيتش "اللعب هنا معقد دوما. كل الاندية متحمسة. تصاعد اداؤنا بحثا عن التسجيل. كي ننجح في الشوط ثاني والتسجيل، يجب ان ننجح في الشوط الاول. سننضم الىمنتخبانا ونحن في وضع جيد. نحن برشلونة ونريد الفوز بكل شيء".



ويلعب في وقت لاحق جيرونا مع ملقة، ليفانتي مع ديبورتيفو لاكورونيا، ولاس بالماس مع اتلتيكو مدريد.