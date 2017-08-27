أنقد رحيم ستيرلينغ فريقه مانشستر سيتي مجددا هذا الموسم، بتسجيله هدف فوز قاتل أمام مضيفه بورنموث السبت في المرحلة الثالثة من بطولة انكلترا لكرة القدم، قبل طرده ببطاقة صفراء ثانية، فيما انفرد جاره يونايتد بالصدارة بتحقيق فوزه الثالث على التوالي على ضيفه ليستر سيتي 2-صفر.



وهي المرة الثانية تواليا ينقذ ستيرلينغ لاعب الوسط الدولي البالغ 22 عاما، فريق المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا، بعدما حقق في المرحلة السابقة التعادل أمام الضيف ايفرتون (1-1) في الدقائق الأخيرة.

واليوم، انتظر ستيرلينغ حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف الفوز على بورنموث (2-1)، بعدما كان تشارلي دانييلز قد منح المضيف التقدم (13)، وعادل البرازيلي غابريال جيزوس في الدقيقة 21.



الا ان فرحة ستيرلينغ وفريقه عكرها نيله البطاقة الصفراء الثانية من الحكم مايك دين، على خلفية احتفاله المفرط بالهدف مع مشجعي سيتي في ملعب "فيتنيس فيرست ستاديوم" (10 الاف متفرج)، الأصغر بين ملاعب اندية الدوري الانكليزي الممتاز، ونزول بعضهم الى أرض الملعب.



ولقيت البطاقة الثانية انتقاد غوارديولا الذي أكد انه "لا يفهم" قرار الحكم، مضيفا "اذا لا يمكن الاحتفال مع المشجعين، ليخبرني (الحكم) بالسبب. ربما يجب ألا نلعب بوجود المشجعين".



واحتفل غوارديولا بنفسه بالهدف مع الجهاز التدريبي، لاسيما بعدما فرط سيتي في المرحلة السابقة بنقطتين ثمينتين على ملعبه.

وأنفق النادي هذا الموسم أكثر من 200 مليون جنيه استرليني هذا الموسم على تعزيز صفوفه بعدما أنهى الموسم الماضي دون ألقاب.

واعتبر غوارديولا ان "الفوز في الدقيقة الأخيرة هو دائما أمر مميز"، معتبرا انها "كانت مباراة صعبة. المباراة ضد بورنموث معقدة دائما".



وهدد بورنموث مرمى الحارس البرازيلي لسيتي إيدرسون منذ البداية. وأتى افتتاح التسجيل بعدما تابع دانييلز بيسراه كرة جانبية من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، فسددها قوية "على الطاير" اخترقت الشباك الأيسر لإيدرسون بعدما أصابت العارضة وارتدت للمرمى.

وكاد الدولي المخضرم جيرماين ديفو يعزز تقدم أصحاب الارض بعد كرة بينية أرسلها أندرو سورمان عالية خلف الدفاع وتابعها الاول مباشرة باتجاه المرمى، الا ان إيدرسون تمكن من التصدي لها (19).



وبشكل تدريجي، تمكن لاعبو غوارديولا من السيطرة على مجريات اللقاء، وأدركوا التعادل بعد تمريرة بينية من الاسباني دافيد سيلفا الى جيزوس الذي اخترق المنطقة وحولها في الشباك.



وكاد البرازيلي يضيف هدفا ثانيا بعد دقائق اثر عرضية متقنة من الفرنسي بنجامان مندي، تابعها بقوة فجانبت القائم الايسر (24).

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة سيتي مع تهديد من بورنموث.



وساهم دخول الارجنتيني سيرخيو أغويرو بدلا من سيلفا في الدقيقة 66، بمنح سيتي المزيد من العمق والخطر في الجانب الهجومي. وفي الدقيقة 75، كاد مواطنه نيكولاس أوتامندي يمنح الضيوف التقدم، الا ان حارس بورنموث البوسني اسمير بيغوفيتش والقائم الأيمن تكفلا بإبعاد كرته الرأسية اثر ركلة ركنية.



وفي الدقيقة السابعة من الوقت الضائع، حسم ستيرلينغ النتيجة بعدما حول عرضية من البرازيلي دانيلو في اتجاه المرمى، اصطدمت بالمدافعين وتابعت طريقها الى مرمى بيغوفيتش، تلاها اشتباك اغويرو مع رجال الامن ما دفع الشرطة لفتح تحقيق بالامر.



ولقي طول الوقت الضائع اعتراض عدد من لاعبي بورنموث، لاسيما وان الحكم الرابع كان قد أشار الى وجود خمس دقائق مضافة فقط.

وقال دانييلز "نسأل الحكم لماذا لعبنا سبع (دقائق)"، منتقدا ايضا احتساب ركلة حرة لصالح سيتي انطلقت منها الهجمة، معتبرا ان التدخل الذي حصل من زميله الفرنسي ليس موسيه كان سليما.



- بدلاء يونايتد -واحتاج البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب يونايتد الى هدفين متأخرين من البديلين ماركوس راشفورد والبلجيكي مروان فلايني، كي يحقق يونايتد فوزه الثالث على التوالي بصعوبة على حساب ضيفه ليستر سيتي 2-صفر أمام 75 الف متفرج على ملعب اولد ترافورد.



ورفع يونايتد رصيده الى 9 نقاط من 3 مباريات، وبمقدور وست بروميتش فقط اللحاق به بحال فوزه على ستوك سيتي الاحد.

وكان بمقدور يونايتد التقدم ابكر، لكن البلجيكي الاخر روميلو لوكاكو اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 53 صدها الحارس الدنماركي كاسبر شمايكل.



وقال مورينيو بعد المباراة "الحائط الازرق كان منظما جدا لكننا حافظنا على هدوئنا، وبرغم اهدار ركلة الجزاء لاحظت ان الفريق واثق. لكلمة التي اختارها لوصف فريقي في مباراة اليوم: صلب".



وافتتح يونايتد التسجيل بعد ركنية من الارميني هنريك مخيتاريان تابعها راشفورد من اللمسة الاولى في شباك شمايكل (70)، ثم راوغ البديل الاخر جيسي لينغارد وسدد كرة ارتدت من فلايني داخل الشباك هدفا ثانيا (82).



وخسر هادرسفيلد الصاعد اولى نقاطه بتعادله من دون اهداف مع ضيفه ساوثمبتون السادس، لكن شباكه بقيت عذراء بعد 3 مباريات رافعا رصيده الى 7 نقاط.



وبعد خسارتين على التوالي، عمق نيوكاسل يونايتد العائد الى دوري الاضواء جراح ضيفه وست هام اللندني وهزمه بثلاثية حملت توقيع لاعبه الاسباني الجديد خوسيلو (36)، كياران كلارك (73) والصربي الكسندر ميتروفيتش (87)، أمام 52 ألف متفرج على ملعب "سانت جيمس بارك".

وحقق سوانسي فوزه الاول ملحقا الخسارة الثالثة على التوالي بكريستال بالاس وصيف القاع الذي لم يسجل اي هدف حتى الان،وذلك بهدفين لليافع تامي ابراهام (44) والغاني جوردان ايو (48).



ولم تشهد مباراة واتفورد الخامس وضيفه برايتون السابع عشر تسجيل اي هدف، علما بان بان الاول اكملها بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 24 بعد طرد الاوروغوياني ميغيل بريتوس.



- ترتيب فرق الصدارة:

1- مانشستر يونايتد 9 نقاط من 3 مباريات

2- هادرسفيلد 7 من 3

3- مانشستر سيتي 7 من 3

4- وست بروميتش 6 من 2

5- واتفورد 5 من 3

ساوثمبتون 5 من 3