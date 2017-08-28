انسحب البريطاني أندي موراي من بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) آخر بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بسبب الإصابة في الفخذ التي تزعجه منذ عدة أشهر.

وتنطلق فلاشينغ ميدوز اليوم دون أربعة من المصنفين العشرة الأوائل على العالم وهم موراي والصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري ستان فافرينكا والياباني كي نيشيكوري.

واتخذ موراي (30 عاما) قرار الانسحاب أمس بعد خوضه لحصة تدريبية.

ولم يشارك موراي في أي مباراة منذ بطولة ويمبلدون التي خرج من دور الثمانية لها على يد سام كويري.

وكان من المفترض أن يلعب موراي في الدور الأول مع الأميركي تينيز ساندجرين.

وانسحب موراي من إحدى بطولات الجراند سلام للمرة الأولى منذ انسحابه من بطولة فرنسا المفتوحة قبل أربعة أعوام.

وبعد خروجه من ويمبلدون غاب موراي عن بطولتين للأساتذة في اميركا الشمالية في مونتريال وسينسيناتي بسبب الإصابة في الفخذ.

ووصل موراي إلى نيويورك قبل اسبوع واحد أملا في المشاركة في فلاشينغ ميدوز.

وفقد موراي مؤخرا موقعه في صدارة التصنيف العالمي لصالح الاسباني رافاييل نادال.