أصبحت صفقة التبادل التي حصلت الخميس الماضي بين كليفلاند كافالييرز، وصيف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ومنافسه في المنطقة الشرقية بوسطن سلتيكس، مهددة بعدما أظهر الفحص الطبي أن ايزياه توماس يعاني من اصابة في وركه.

وتوصل كليفلاند وبوسطن الخميس الى اتفاق يقضي بحصول الأخير على خدمات كايري إيرفينغ من وصيف البطل مقابل التخلي للأخير عن توماس وجاي كراودر والكرواتي أنتي زيزيتش، إضافة الى الخيار الأول لنادي بروكلين نتس في «درافت» 2018.

لكن التقارير الصادرة في الولايات المتحدة تحدثت أن كليفلاند قلق من اصابة تعرض لها توماس في «بلاي اوف» الموسم الماضي مع فريقه بوسطن.

ولم يخضع توماس لعملية جراحية لكن المدير التنفيذي لبوسطن داني اينج اعترف بأن الإصابة لعبت دورا «الى حد ما» في قرار التخلي عن اللاعب، كاشفا لوسائل الاعلام بأن صانع الألعاب قد يغيب عن بداية الموسم المقبل.

وذكرت شبكة «اي اس بي ان» أن مسؤولي الفريقين سيتباحثان بالمسألة، وقد يطالب كليفلاند بتعويض اضافي من بوسطن قبل التصديق على عملية التبادل.

ونقل الموقع الاخباري Cleveland.com عن مصدرين بأن وصيف بطل الموسم الماضي وبطل 2016 «لا يزال في اطار عملية مراجعة» صفقة التبادل.

وتقدم ايرفينغ الذي سجل خلال موسم 2016-2017 معدلا قدره 25.2 نقطة في المباراة وساهم في قيادة فريقه الى الدور النهائي للدوري الاميركي في المواسم الثلاثة الماضية، بطلب انتقاله من كليفلاند لأنه لا يحظى بالتقدير المناسب بحسب ما زعم، وذلك في ظل وجود «الملك» ليبرون جيمس.

ومن المتوقع أن يخضع ايرفينغ للفحص الطبي في بوسطن خلال الساعات القليلة المقبلة.