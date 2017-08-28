انتقد حارس نادي يوفنتوس الإيطالي، جانلويجي بوفون، تقنية حكم الفيديو المساعد، والتي تم تطبيقها في الملاعب الإيطالية هذا الموسم.

تقنية حكم الفيديو المساعد تم اللجوء إليها مرتين خلال مباراة يوفنتوس أمام جنوى اول من امس، حيث احتسب حكم اللقاء ركلتي جزاء واحدة لجنوى والأخرى ليوفنتوس.

وقال بوفون بعد المباراة «لقد قلتم إن تقنية حكم الفيديو المساعد ستستخدم في الحالات المهمة. ولكنها الآن تستخدم في التحقق من أشياء أخرى. هذه ليست كرة قدم». وأضاف «تطبيق هذه التقنية لا يروق لي، أشعر أننا نلعب كرة ماء، لا يمكن التوقف كل ثلاث دقائق في المباراة».

وتابع «الموسم الماضي حصلنا على ثلاث ضربات جزاء، أما هذا الموسم فسنحصل على 55 ضربة جزاء».