بعدما استطاع فريقه تحقيق انتصار عريض باكتساح لاس بالماس، تمكن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني من تحقيق الفوز رقم 200 في مباراته الـ 312 مع الفريق المدريدي.

وكانت المواجهة الأولى لـ «التشولو» على رأس القيادة الفنية لـ «الروخيبلانكوس» في 6 يناير 2012 أمام ملقة، وانتهت بتعادل سلبي على ملعب الأخير «لا روساليدا»، بينما كان الانتصار الأول في الليغا أيضا أمام فياريال بنتيجة 3-0 على ملعبه التاريخي السابق «فيسنتي كالديرون».

وخلال تلك الفترة قاد المدرب الأرجنتيني أتلتيكو لتحقيق 5 ألقاب، الليغا (2013-2014) وكأس الملك (2012-2013) والسوبر الإسباني (2014) والدوري الأوروبي (2011-2012) والسوبر الأوروبي (2012).

وخلال الـ 321 مباراة، 213 في الليغا و37 في كأس الملك و4 في كأس السوبر الإسباني و48 في دوري الأبطال و17 في دوري أوروبا ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، حقق الفريق المدريدي 200 انتصار مقابل 67 تعادلا و54 خسارة، مسجلا 558 هدفا بينما استقبلت شباكه 243.