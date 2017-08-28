كشف أندرسون لويز دي كارفاليو (نيني)، نجم النادي الباريسي السابق ولاعب نادي فاسكو دا جاما البرازيلي الحالي عن تفاصيل إقناع النجم البرازيلي نيمار بالانتقال إلى سان جرمان من نادي برشلونة الإسباني، مشيرا إلى أن ذلك حدث بينما كانا يمضيان عطلتهما معا.

وقال نيني، في حديث لصحيفة «لو باريزيان» الفرنسية إنه يشعر بالسعادة لرؤية نيمار في باريس سان جيرمان.

وأضاف: «نعم! الأمر ممتع. نيمار صديق حقيقي، ورؤيته في فريقي القديم مرتديا قميصي القديم هو أمر رائع. لقد تحدثنا كثيرا قبل أن يوقع للنادي وفكرنا في الإيجابيات والسلبيات، ولكنني أخبرته أن باريس سان جيرمان هو الاختيار الأفضل بالنسبة له».

وقال نيني «لم أكن الوحيد الذي نصحه بالتوقيع لباريس. أنا أعرفه، أعرف أنه يحب التحدي، هو يحب عندما يكون الأمر مثيرا وأن يكون تحت ضغط، هو لا يحب الهدوء. ربما يكون تأثر بي، لا أعرف. لكن بأي حال، هو اتبع نصيحتي وأنا سعيد بذلك. لقد حدثته (نيمار) عن النادي وشغف الجماهير. وأخبرته أنه سيصبح معشوقا». كما كشف نيني أن نيمار كان مترددا في الرحيل عن برشلونة.