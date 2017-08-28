حقق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون امس فوزه الخامس هذا الموسم في بطولة العالم للفورمولا 1، متفوقا في جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الثانية عشرة، على سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل.

وبهذا الفوز، تمكن هاميلتون من تقليص الفارق مع فيتل متصدر ترتيب بطولة العالم، الى سبع نقاط.

وأكمل منصة التتويج على حلبة «سبا فرانكورشان» البلجيكية، سائق فريق ريد بول الاسترالي دانيال ريكياردو، بينما حل زميل فيتل في فيراري الفنلندي كيمي رايكونن رابعا، ومواطنه سائق مرسيدس فالتيري بوتاس في المركز الخامس.

وهو الفوز الـ 58 لهاميلتون في السباق الذي حمل الرقم 200 في مسيرته ضمن الفئة الأولى. وكان هاميلتون بطل العالم ثلاث مرات، أول المنطلقين على الحلبة البلجيكية بعد حلوله أولا في التجارب الرسمية السبت، معادلا الرقم القياسي للسائق الأسطوري الألماني ميكايل شوماخر مع 68 انطلاقا من المركز الأول.

وكان فيتل ثاني المنطلقين، وتمكن من البقاء قريبا من هاميلتون لمعظم فترات السباق. الا ان المرة الوحيدة التي تمكن فيها من الضغط بشكل جدي على البريطاني، كانت في الثلث الأخير من السباق الذي امتد 44 لفة، اذ تقلص الفارق بين السائقين بفعل دخول سيارة الأمان الى الحلبة اثر تصادم بين سائقي فريق فورس انديا الفرنسي استيبان أوكون والمكسيكي سيرجيو بيريز.

ولدى خروج السيارة، ضغط فيتل بشكل كبير على هاميلتون وحاول ان يناور لتخطيه بعد قسم مستقيم وسريع من الحلبة البلجيكية الشهيرة، الا ان هاميلتون حافظ على موقعه في الجزء الداخلي من المنعطف، وتاليا الأفضلية على خط السباق، ما مكنه من الاحتفاظ بالصدارة.