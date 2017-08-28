أذل ليڤربول ضيفه أرسنال برباعية نظيفة في قمة المرحلة الثالثة من الدوري الانجليزي لكرة القدم أمس، ليحقق فوزه الثاني تواليا هذا الموسم، ويلحق بضيفه الخسارة الثانية في ثلاث مباريات.

وعلى ملعب أنفيلد، هيمن المضيف بشكل مطلق على النادي اللندني، ووزع أهدافه بالتساوي بين شوطي المباراة، بفضل البرازيلي روبرتو فيرمينو (17) والسنغالي ساديو مانيه (40)، والمصري محمد صلاح (57) ودانيال ستاريدج (77).

وبذلك مني أرسنال بخسارته الثانية على التوالي هذا الموسم، بعد سقوطه في المرحلة الماضية أمام ستوك سيتي 0-1، وفوزه في المرحلة الأولى بصعوبة على ليستر سيتي 4-3. أما ليڤربول، فرفع رصيده الى سبع نقاط من فوزين وتعادل.

ومالت الكفة بسرعة لصالح «الحمر»، وأثمر ضغطهم عن هدف أول بعد عرضية من جو غوميز قابلها فيرمينو برأسه وحولها الى يمين الحارس التشيكي لأرسنال بيتر تشيك.

وغاب عن ليڤربول لاعب الوسط البرازيلي فيليبي كوتينيو المصاب. وتمكن مانيه من إضافة الهدف الثاني للمضيف، وهو الهدف السادس له في أربع مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وخطف المصري محمد صلاح الكرة برأسه من منتصف ملعب فريقه ليسجل الهدف الثالث.

واختتم البديل ستاريدج مهرجان الأهداف في الدقيقة 77.

من جانبه، حقق تشلسي حامل اللقب فوزا بنكهة إسبانية على ضيفه ايڤرتون 2-0، بفضل هدفين لألفارو موراتا وسيسك فابريغاس. على ملعب ستامفورد بريدج، حقق تشلسي فوزه الثاني تواليا بعد خسارة مفاجئة في عقر داره أمام بيرنلي الوافد الجديد الى الدوري الممتاز (2-3) في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، وفوز صعب في المرحلة السابقة على مضيفه ووصيفه توتنهام 2-1.

وسجل فابريغاس هدف التقدم في الدقيقة 27، قبل ان يضيف القادم الجديد من ريال مدريد موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 40. واستمرت معاناة توتنهام على استاد ويمبلي عندما تلقى هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1-1 مع بيرنلي على ملعبه المؤقت.

وبدا أن هدف ديلي آلي من مدى قريب (49) سيحسم فوز توتنهام لكن الفريق اللندني دفع ثمن إهدار العديد من الفرص التي أتيحت له.

وأحرز الوافد الجديد كريس وود هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليستمر سجل توتنهام البالغ انتصارين فقط في اخر 12 مباراة على الستاد الوطني.



وتعادل وست بروميتش البيون مع ضيفه ستوك 1-1.