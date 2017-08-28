اتلتيكو يكتسح لاس بالماس

نيس يخسر مجدداً في «الليغ ١»

فوز ثانٍ لدورتموند في «البوندسليغا» قاد الأرجنتيني ماورو ايكاردي انتر ميلان الى فوز مثير على مضيفه روما 3-1 في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب «الأوليمبيكو» في العاصمة روما قدم أبناء العاصمة اداء هجوميا قويا سجل خلاله هدفا جميلا وأصاب القائم 3 مرات، بيد انه سقط امام ضيفه انتر ومدربه السابق لوتشانو سباليتي 1-3. وتقدم روما مبكرا بهدف البوسني ادين دزيكو (15). لكن الأرجنتيني ماورو ايكاردي صاحب هدفين في الفوز الأول على فيورنتينا، كان له رأي آخر فسجل هدف التعادل (67). وضرب ايكاردي مجددا مانحا نيراتسوري التقدم 2-1 (77). وفي نهاية اللقاء، عمق الاوروغوياني ماتياس فيتشينو النتيجة بتسجيله الهدف الثالث (87).

وفي مباراة أخرى، ألحق بولونيا الهزيمة الثانية بالوافد الجديد بينيفينتو بالفوز عليه 1-0.

إسبانيا

عاد اتلتيكو مدريد من جزر الكناري بفوز كاسح على لاس بالماس 5-1 ضمن المرحلة الثانية، محققا بذلك فوزه الأول.

وكان فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني استهل الموسم بتعادل مع الوافد الجديد جيرونا خارج ملعبه 2-2.

ورفع اتلتيكو الذي يخوض مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم خارج قواعده بسبب تأخر الأعمال في ملعبه الجديد «واندا ميتروبوليتانو» الذي ينتقل اليه فريق العاصمة هذا الموسم من «فيسنتي كالديرون»، رصيده الى 4 نقاط.

كما فاز جيرونا على ملقة 1-0.

ألمانيا

حقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني على التوالي وجاء على حساب ضيفه هرتا برلين 2-0 في المرحلة الثانية من الدوري الألماني.

ويدين دورتموند الذي يخوض موسمه بمدرب جديد هو الهولندي بيتر بوس، بفوزه الثاني بعد ذلك الذي حققه في المرحلة الافتتاحية على فولفسبورغ (3-0)، الى الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ الذي سجل هدفه الثاني في مباراتين (15)، والتركي نوري شاهين الذي جدد الموعد مع الشباك للمرة الأولى منذ 13 فبراير 2015.

فرنسا

تابع نيس الجنوبي ثالث الموسم الماضي بدايته المتعثرة فمني بخسارته الثالثة في اربع مباريات امام مضيفه اميان المتواضع 0-3، في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي.

واحتفظ بوردو الخامس بسجله الخالي من الخسارة بفوزه على ضيفه تروا 2-1.