عوّض الاسباني الشاب ماركو أسنسيو غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموقوف عندما سجل ثنائية ناديه ريال مدريد في مرمى ضيفه فالنسيا (2-2) في المرحلة الثانية من بطولة اسبانيا في كرة القدم، فحظي بإشادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان بعدما أظهر قدرته على ملء فراغ أفضل لاعب في العالم.

وعلى رغم ان أسنسيو (21 عاما) لم يأت للنادي الملكي بالنتيجة المأمولة في المراحل الأولى من حملة الدفاع عن اللقب المحلي، الا انه أنقذه من خسارة محرجة، لاسيما في ظل غياب رونالدو (32 عاما) الموقوف خمس مباريات إثر دفعه الحكم في ذهاب الكأس السوبر الاسبانية أمام برشلونة.

وافتتح أسنسيو التسجيل لريال في الدقيقة العاشرة بكرة أرسلها مقوسة قوية الى الزاوية اليمنى لمرمى فالنسيا. وبعدما سجل الأخير هدفين بالتساوي بين الشوطين الأول والثاني، تمكن أسنسيو قبل سبع دقائق من النهاية من تحقيق التعادل من ركلة حرة مباشرة، أعادت الى الأذهان الركلات القوية والدقيقة التي ينفذها رونالدو.

وكانت هذه اول مرة يسجل فيها أسنسيو هدفا لريال من ركلة حرة مباشرة، وذلك في محاولته الثانية فقط.

وشكلت نتيجة المباراة أول إنذار مبكر لريال بطل اسبانيا وحامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد بداية موسم مثالية تمثلت بالفوز مرتين على برشلونة في الكأس السوبر (3-1 ذهابا و2-0 ايابا)، وفوز في افتتاح الدوري على ديبورتيفو لاكورونيا بثلاثية نظيفة.

وعلى الرغم من ان ريال يواصل تحقيق سلسلة مذهلة تتمثل في تسجيل هدف على الأقل في مباراته السبعين على التوالي، الا انه واجه ضد فالنسيا، فريقا منظما نجح في اقتناص الفرص، في مقابل إضاعة لاعبي النادي الأبيض فرصا عدة، لاسيما الفرنسي كريم بنزيمة.

وبموجب التقاليد الاسبانية، تسلم ريال في مباراته الأولى على أرضه هذا الموسم، كأس الدوري الذي أحرز لقبه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2012.، وجال رونالدو وقائد الفريق سيرخيو راموس، الموقوف بدوره، بالكأس على أرض الملعب.

وفي غياب رونالدو وابتعاد الويلزي غاريث بايل وإيسكو عن مستواهما المعهود، تحمل أسنسيو الذي نشأ في الفئات العمرية لنادي مايوركا قبل الانتقال الى اسبانيول، العبء الهجومي لريال.

إيطاليا

حقق ميلان المتجدد فوزه الثاني على حساب ضيفه كالياري 2-1 في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.

وقلب نابولي تخلفه امام ضيفه اتالانتا الى فوز صريح 3-1 هو الثاني له ايضا.

وسقط كييفو امام لاتسيو 1-2، واكتسح تورينو ضيفه ساسوولو بثلاثية نظيفة. وعلى ملعب ارتيمو فرانكي، تعرض فيورنتينا لخسارة غير متوقعة امام ضيفه سمبدوريا 1-2. وحقق سبال الوافد الجديد فوزا تاريخيا على اودينيزي في دوري النخبة 3-2، وتعادل كروتوني سلبا مع فيرونا العائد بعد موسم في الدرجة الثانية.

فرنسا

التهم موناكو حامل اللقب ضيفه مرسيليا 6-1 في قمة وختام المرحلة الرابعة من بطولة فرنسا.

ورفع موناكو رصيده الى 12 نقطة بالتساوي مع باريس سان جرمان وصيفه. وهما الوحيدان اللذان حققا العلامة الكاملة.

وهو الفوز السادس عشر على التوالي لموناكو في البطولة وتحديدا منذ فبراير الماضي. وكان موناكو حطم في المرحلة السابقة الرقم القياسي للانتصارات المتتالية الذي كان مسجلا بسم بوردو عام 2009.

في المقابل، تلقى مرسيليا خسارته الاولى هذا الموسم بعد تعادل وفوزين، فتجمد رصيده عند سبع نقاط.

وتعادل انجيه مع ضيفه ليل 1-1، وفاز غانغان على ضيفه ستراسبورغ 2-0.