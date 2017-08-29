٭ فينغر يعتذر لجماهيره: قدم مدرب أرسنال أرسين فينغر اعتذاره لجماهير فريقه بعد الخسارة الثقيلة على يد مضيفه ليفربول 4-0 قائلا: «الجميع كان بعيدا كل البعد عن المستوى المعتاد فنيا وبدنيا وذهنيا، إن كنت أنا المشكلة فأريد أن أعتذر للجماهير، أنا المشكلة».

٭ كلوب يشيد بفريقه: أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب بفريقه، مؤكدا أن الأداء الجماعي كان كلمة السر للفوز الكبير. وقال الألماني: «لدي مجموعة رائعة من اللاعبين، قدموا أداء جماعيا وحرمنا الخصم من الفرص، كان ذلك هو سر النجاح».

٭ دورتموند يضم يارمولنكو: أعلن بوروسيا دورتموند امس أنه تعاقد مع المهاجم الأوكراني الدولي أندري يارمولنكو من دينامو كييف الأوكراني. وسجل يارمولنكو (27 عاما) إجمالي 137 هدفا خلال 339 مباراة رسمية بقميص دينامو كييف كما سجل 29 هدفا خلال 69 مباراة مع المنتخب الأوكراني الأول.

٭ كاسياس ورقم تاريخي: سجل حارس المرمى الإسباني، إيكر كاسياس، رقما تاريخيا شخصيا مع فريقه بورتو، بعد الحفاظ على شباكه نظيفة طوال أربع مباريات وهو في الـ 36 من عمره وظلت شباك العملاق نظيفة لـ 360 دقيقة، وكان كاسياس قد حقق إنجازا بالحفاظ على شباكه نظيفة على مدار 51 مباراة في دوري الأبطال.

٭ مبابي يرد بـ «ابتسامة»: اكتفى مهاجم موناكو كيليان مبابي، بالابتسام لدى سؤاله عن موضوع انتقاله المتوقع الى باريس سان جرمان، وكانت وسائل إعلام فرنسية منها صحيفة «ليكيب» وإذاعتا «مونتي كارلو» و«فرانس اينفو»، أكدت توصل موناكو وسان جرمان الى اتفاق حول انتقال مبابي، يقضي بانتقاله على سبيل الإعارة في الموسم الأول، ليتم بعدها شراؤه بشكل نهائي مقابل 180 مليون يورو.