حضر أكثر من 18 ألف مشجع لنادي برشلونة الاسباني لكرة القدم امس في ملعب «كامب نو» للمشاركة في تقديم الوافد الجديد الفرنسي عثمان ديمبيلي، المنتقل من بوروسيا دورتموند الالماني، والذي أكد توقه لإحراز «كل الألقاب» مع ناديه الجديد.

وكان النادي الكاتالوني حسم الأسبوع الماضي ضم اللاعب (20 عاما) الذي يعد من المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، في صفقة بلغت 105 ملايين يورو، وقد ترتفع الى 147 مليونا مع المكافآت والحوافز. ويسعى برشلونة من خلال ضم ديمبيلي الى تعويض انتقال نجمه البرازيلي نيمار قبل أسابيع الى باريس سان جرمان الفرنسي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وسينضم ديمبيلي الى أمثال الارجنتيني ليونيل ميسي والاورغوياني لويس سواريز في الخط الأمامي لبرشلونة، الا ان خوضه المباراة الأولى لن يتم قبل التاسع من سبتمبر نظرا لتوقف البطولات الأوروبية هذا الأسبوع بسبب تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأشارت القناة التلفزيونية التابعة لبرشلونة الى ان 18 ألف مشجع حضروا الى ملعب كامب نو، علما ان هذا العدد هو أقل بكثير من الخمسين ألف مشجع الذين شاركوا في احتفال تقديم نيمار عام 2013، بعد انضمامه الى برشلونة قادما من سانتوس البرازيلي.

وقال ديمبيلي الذي ارتدى قميصا للنادي الكاتالوني يحمل الرقم 11 (وهو الرقم الذي ارتداه نيمار معه) «أنا سعيد جدا لانضمامي الى هذا النادي، هذا أفضل ناد في العالم ويضم أفضل لاعبين في العالم».

وأضاف «عندما كنت صغيرا كنت أرغب دائما باللعب مع برشلونة، منذ ان بدأت بمتابعة مباريات كرة القدم (..) آمل في ان نحقق موسما جيدا معا وان نحرز كل الألقاب الممكنة مع برشلونة».

وعلى رغم ضم ديمبيلي، رفع العديد من المشجعين لافتات وهتفوا مطالبين برحيل رئيس النادي جوسيب بارتوميو الذي يتعرض لانتقادات في الفترة الماضية على خلفية ضعف برشلونة في سوق الانتقالات.