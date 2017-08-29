كشفت تقارير إخبارية أمس أن نادي مان يونايتد الإنجليزي قدم عرضا مغريا لضم نجم ريال مدريد قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «ديلي ستار» إلى أن مان يونايتد، الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، يود التعاقد مع الويلزي غاريث بيل مقابل 105 ملايين يورو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي الذي أوشك على الانتهاء.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية على موقعها الإلكتروني امس ان تألق ماركو أسينسيو حاليا مع الملكي والانتقادات الموجهة لأداء بيل قد تؤدي إلى تسهيل انتقال الويلزي إلى «البريمييرليغ».

وكان مدرب ريال مدريد زندين زيدان قد أكد أمس أنه لا يزال يضع بيل ضمن خططه.

ولا تستبعد «أس» أن يواصل نادي «الشياطين الحمر» مساعيه لضم بيل وأن يحاول مسؤولوه لقاء رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز لإتمام الصفقة.