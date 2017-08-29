أفادت تقارير صحافية انجليزية امس بأن نادي ليفربول اتفق مع لايبزيغ الالماني على ضم لاعبه الغيني نابي كيتا السنة المقبلة، في صفقة قياسية للنادي الانجليزي قد تفوق قيمتها 48 مليون جنيه استرليني.

وأشارت وسائل اعلام بينها هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة «ذا تايمز» الى ان ليفربول وافق على دفع قيمة فسخ عقد لاعب خط الوسط الشاب (22 عاما) مع ناديه وصيف الدوري الالماني الموسم الماضي، والبالغة 48 مليون جنيه (62 مليون دولار).

وأفادت التقارير بأن ليفربول سيدفع مكافأة إضافية لم تكشف قيمتها.

وفي حال اتمام الصفقة بالمبلغ المذكور، سيحطم ليفربول رقمه القياسي في سوق الانتقالات، والبالغ 35 مليون جنيه، عندما ضم أندي كارول من نيوكاسل يونايتد في يناير 2011.