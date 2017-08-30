حققت الروسية العائدة ماريا شارابوفا فوزا جيدا في الدور الاول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، رابع بطولات الغران سلام، باقصائها المصنفة ثانية الرومانية سيمونا هاليب 6-4 و4-6 و6-3، فيما تأهل الالماني الشاب الكسندر زفيريف الى الدور الثاني.

وقدمت شارابوفا، المصنفة اولى عالميا سابقا والمتوجة بخمسة ألقاب «غراند سلام»، مباراة قوية ضربت خلالها 66 كرة فائزة وارتكبت 64 خطا مباشرا في ساعتين و44 دقيقة، كما كسرت ارسال خصمتها 5 مرات من اصل 22 محاولة.

في المقابل، ضربت هاليب (25 عاما) 15 كرة فائزة وارتكبت 14 خطأ مباشرا.

وحققت الاسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة بداية سهلة، على حساب الاميركية فارفارا ليبشنكو 6-0 و6-3.

وتحمل موغوروتسا (23 عاما) لقب بطولة ويمبلدون الانجليزية، وهي ستواجه في الدور الثاني مع الصينية ينغ-ينغ دوان.

وفشلت الاسبانية الفائزة أيضا بلقب بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عام 2016، في تخطي الدور الثاني لبطولة فلاشينغ ميدوز، وذلك في أربع محاولات سابقة.

وخرجت البريطانية جوهانا كونتا السابعة من الدور الاول بخسارتها امام الصربية الكسندرا كرونيتش 6-4 و3-6 و4-6.

وكانت البريطانية احدى اللاعبات المؤهلات الى انتزاع صدارة التصنيف العالمي في نهاية الدورة.

كينغ يمتحن زفيريف

ولدى الرجال، حقق الالماني الكسندر زفيريف المصنف سادسا فوزا صعبا على داريان كينغ من باربادوس المصنف 168 عالميا 7-6 (11-9) و7-5 و6-4.

وعجز زفيريف عن الاستفادة من عدة كرات لكسر ارسال خصمه في اول مجموعتين قبل حسمهما بشوط سابع، ثم انهى المباراة في ساعتين و51 دقيقة.

واحرز زفيريف (20 عاما) خمسة القاب في 2017 بينها بطولتان في الماسترز الف نقطة (روما ومونتريال)، لكنه لايزال يبحث عن نتيجة مميزة في البطولات الكبرى، وأبرزها بلوغه ثمن نهائي ويمبلدون في يوليو الماضي.

ويلتقي زفيريف في الدور المقبل الكرواتي الشاب بورنا تشوريتش (21 عاما ومصنف 61 عالميا).

وعانى الكرواتي مارين سيليتش المصنف خامسا وبطل 2014 قبل تخطي الاميركي تينيز ساندغرين 6-4، 6-3، 3-6، و6-3.