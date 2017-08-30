خرجت قناة «سكاي سبورتس» البريطانية بتقرير يكشف حقيقة خطيرة عن مدرب أرسنال أرسين فينغر تتعلق برفضه التعاقد مع الجوهرة الفرنسية كيليان مبابي في صيف العام الماضي (2016).

وسجل مبابي ستة أهداف في تسع مباريات بدوري أبطال أوروبا و15 هدفا في 29 مباراة بالدوري الفرنسي (ليغ 1)، بالإضافة لثلاثة أهداف في ثلاث مباريات بكأس الدوري الفرنسي وهدفان في كأس فرنسا من ثلاث مباريات.

وقالت قناة «سكاي سبورتس البريطانية»: «قبل 18 شهرا، التقى فينغر بأسرة مبابي عندما كان عمر اللاعب 17 عاما، وتواجد مبابي في هذا اللقاء، وتم الاتفاق على انضمامه لأرسنال نظير 7 إلى 8 ملايين يورو كعمولة لوالديه، وكان هذا المبلغ منطقيا بالنسبة للاعب واعد في موهبته، إلا أن فينغر رفض الشروط المالية التي أقرتها عائلته».

وأضاف المحلل الإسباني في القناة «جيلم بالاجو» قائلا: «الآن مبابي على بعد خطوة للانتقال بمبلغ مهول إلى صفوف باريس سان جرمان بسبب تسجيله لـ 26 هدفا في جميع المسابقات خلال الموسم الماضي مع موناكو، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري والوصول إلى نصف نهائي أبطال أوروبا».

تجدر الإشارة إلى أن كتاب «مسيرة المدفعجية تحت قيادة فينغر» الذي صدر في سبتمبر 2015، كشف محاولة فينجر ضم كريستيانو رونالدو من سبورتينغ لشبونة قبل مان يونايتد بأشهر طويلة، غير أن سعره جاء عكس توقعاته، ليغير رأيه في الصفقة بحجة الأزمة الاقتصادية.

وكذلك اعترف المدرب الفرنسي مطلع هذا العام لأحد الصحافيين بتفويته لفرصة ضم الثنائي الفرنسي نغولو كانتي وتوماس ليمار لأرسنال نظير مبلغ 12.6 مليون جنيه إسترليني فقط خلال صيف 2015.