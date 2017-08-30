كثف فريق اتلتيكو مدريد من مفاوضاته مع تشلسي لاستعادة مهاجمه دييغو كوستا مقابل 41 مليون جنيه استرليني.

وذكرت صحيفة «إيفنينغ ستاندارد» أن اتلتيكو بات على حافة التوصل لاتفاق مع تشلسي بشأن كوستا الذي يتواجد في البرازيل منذ ستة أسابيع بعدما رفض المشاركة في تدريبات الفريق اللندني.

وتعرض كوستا لعقوبة خصم اسبوعين من راتبه بسبب غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وتردد أن قيمة الغرامة المالية التي فرضها تشلسي على كوستا تبلغ 300 الف جنيه استرليني.

ولم يشارك كوستا في تدريبات تشلسي منذ تتويج الفريق بلقب الدوري في مايو الماضي.



ويرغب اتلتيكو مدريد في استعادة اللاعب الذي سجل له 54 هدفا خلال 100 مباراة قبل بيعه لتشلسي في 2014 مقابل 32 مليون جنيه استرليني.