تعاقد ستوك سيتي مع كيفن فيمر مدافع توتنهام منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مقابل 18 مليون جنيه أسترليني (23 مليون دولار) لمدة خمس سنوات.

ولم يلعب المدافع النمساوي البالغ عمره 24 عاما مع توتنهام هذا الموسم رغم أنه خاض 31 مباراة في كل المسابقات مع فريقه منذ انتقاله من كولونيا في 2015.

وأعلن ستوك على تويتر أمس إبرام الصفقة، وقال المدرب مارك هيوز إنه يشعر بالرضا بجهود النادي لتدعيم خط دفاع الفريق.

وأصبح فيمر رابع لاعب ينضم بشكل نهائي إلى ستوك في فترة الانتقالات الجارية بعد المدافع برونو مارتنز اندي ولاعب الوسط دارين فليتشر والمهاجم إيريك ماكسيم شوبو-موتينغ.