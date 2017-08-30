تعاقد موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم مع الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مهاجم انتر ميلان الايطالي.

وكان يوفيتيتش قائد منتخب بلاده، معارا من انتر الى اشبيلية الاسباني في الموسم الماضي، وخاض معه 24 مباراة سجل فيها 7 اهداف.



وسيرتدي الدولي البالغ من العمر 27 عاما، القميص رقم 10 لموناكو، والذي كان حتى الآن في حوزة لاعبه الشاب كيليان مبابي (18 عاما)، والذي يبدو في طريقه للانضمام الى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل نحو 180 مليون يورو.



وبدأ يوفيتيتش مسيرته في صفوف بارتيزان بلغراد، ثم انتقل الى فيورنتينا الايطالي بين 2008 و2013.



الى ذلك، أفادت مصادر مقربة من موناكو بأن الأخير بات قريبا من ضم لاعب الوسط الدولي البلجيكي لياندر ديندونكر (22 عاما) من أندرلخت، وذلك بعد لقاء بين وكيل أعمال اللاعب ومسؤولين في الناديين على هامش قرعة دوري أبطال اوروبا الخميس الماضي.