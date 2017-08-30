أكد نادي تورينو الإيطالي أن مستقبل المهاجم أندريا بيلوتي، لم يعد بيد الفريق، وأن اللاعب الدولي الإيطالي قد يرحل في حال دفع النادي الذي يريده قيمة الشرط الجزائي لفسخ العقد.

وجاء هذا التأكيد على لسان جينالوكا بيتراتشي، المدير الرياضي في تصريحات نقلها موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي: «قيمة فسخ العقد الخاصة ببيلوتي هي 100 مليون يورو، وتورينو لن يتخلى عن اللاعب، ففي حال رغب أحد في التعاقد معه عليه بدفع الشرط الجزائي».



وأضاف موضحا: «لم نتلق عرضا جيدا حتى الآن لبيلوتي، ولكن من يرغب في كسر عقده مع الفريق، سيصبح اللاعب هو صاحب القرار الأول والأخير في مستقبله».

ويتواجد أندريا بيلوتي ضمن أجندة نادي تشلسي الإنجليزي لتعويض الإسباني دييغو كوستا.

وسجل بيلوتي 26 هدفا في مسابقة الدوري الإيطالي الموسم الماضي، احتل بها المركز الثالث في ترتيب هدافي الكالتشيو.