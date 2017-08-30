انتقل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي، خلال الصيف الجاري، بعد أن دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لفسخ تعاقده.

ووجه نيمار نصيحة لمواطنه فيليب كوتينيو، نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تفاوض برشلونة مع الأخير خلال الصيف الجاري.

وكشفت التقارير أن نيمار نصح زميله في المنتخب، بعدم الانضمام إلى النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة «إستادو» وكذلك صحيفة «سبورت» إلى أن نيمار قدم هذه النصيحة لكوتينيو خلال مشاركتهما في معسكر منتخب البرازيل، استعدادا لمواجهتي الإكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وأضافت أن نيمار قال لكوتينيو إنه لن يندم بسبب قرار ناديه الحالي ليفربول الإنجليزي، برفض انتقاله إلى برشلونة وأن عليه الاستمرار في البريمييرليغ.

وتقول وسائل إعلام برازيلية، إن فريق برشلونة مازال متمسكا بالحصول على خدمات فيليب كوتينيو، لكن ليفربول متمسك بالرفض.