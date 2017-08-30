ذكرت تقارير صحافية بريطانية ان لاعب نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم أليكس أوكسلايد- تشامبرلاين في طريقه للانضمام الى تشلسي بطل الدوري الممتاز.

واستنادا الى صحيفتي «ذا غارديان» و«ذا اندبندنت» وشبكة «اي اس بي ان»، توصل الناديان الى اتفاق حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، والذي استبدل في المباراة التي خسرها أرسنال بنتيجة قاسية امام ليفربول برباعية نظيفة الاحد، ضمن المرحلة الثالثة من بطولة انجلترا.

وأشارت «ذا اندبندنت» الى ان تشلسي، والذي يمتلك ملعب «ستانفورد بريدج» عرض مبلغ 35 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) لضم اللاعب الدولي، مرجحة ان يؤدي انتقاله من «المدفعجية» الى الغريم اللندني تشلسي، الى تفاقم العلاقة المتوترة بين المدرب الفرنسي لأرسنال أرسين فينغر ومشجعي الفريق الذين يطالبونه منذ الموسم الماضي بالرحيل، ولم يلمسوا هذا الموسم أي تحسن ملحوظ في أداء الفريق عما كان عليه الموسم الماضي.

ودخل اللاعب الدولي في السنة الأخيرة من عقده، ما قد يؤدي الى رحيله دون مقابل السنة المقبلة في حال عدم بيعه في فترة الانتقالات الحالية وعدم تجديده عقده.

ويجد فينغر نفسه في وضع مماثل مع لاعبين بارزين هما التشيلي ألكسيس سانشيز والالماني مسعود أوزيل.