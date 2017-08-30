انتقد الايرلندي روي كين، النجم السابق لنادي مان يونايتد الانجليزي، المبالغ الطائلة التي تنفقها أندية كرة القدم الأوروبية لضم «لاعبين عاديين»، بعد صفقات ضخمة في فترة الانتقالات الصيفية.

وتقدم نادي باريس سان جرمان الفرنسي اللائحة هذا الصيف، اذ انفق مبلغا قياسيا وصل الى 222 مليون يورو لضم البرازيلي نيمار من برشلونة الاسباني، ويستعد بحسب التقارير الصحافية، لانفاق 180 مليونا لضم الشاب كيليان مبابي من موناكو بطل فرنسا.

أما الأندية الانجليزية التي تستفيد من عائدات اتفاق ضخم بشأن البث التلفزيوني، فأنفقت هذا الصيف مبلغا قياسيا وصل الى 1.17 مليار جنيه استرليني (1.57 مليار دولار).



وقال كين، الذي يشغل منصب مساعد مدرب منتخب ايرلندا الشمالية مارتن أونيل، ان المبالغ التي يتم انفاقها «تثير الدهشة، لاسيما بالنسبة الى اللاعبين العاديين.



الآن هو الوقت الأمثل لاحتراف كرة القدم».

وأضاف في تصريحات امس «اللاعبون العاديون ينتقلون لقاء 35 مليون جنيه استرليني (...) هذا هو وضع السوق حاليا.



لا يوجد العديد من اللاعبين البارزين».

أضاف «انتقال اللاعبين العاديين مقابل 30 ـ 40 مليون جنيه يدفعك للتفكير.



لكن اذا كانت الأندية مستعدة للدفع، فلا يمكن لوم اللاعبين».