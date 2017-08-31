٭ غيبس إلى وست بروميتش: أعلن وست بروميتش البيون عن تعاقده مع الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي كيران غيبس (27 عاما) لأربعة أعوام من أرسنال. وسائل الاعلام البريطانية كشفت أن قيمة الصفقة نحو 7.6 ملايين يورو.

٭ هوفيديس إلى يوفنتوس: وصل المدافع الدولي الألماني بينيديكت هوفيديس (29 عاما) الى تورينو من أجل الانتقال الى يوفنتوس من شالكه على سبيل الاعارة مع خيار الشراء. وذكرت وسائل الاعلام الألمانية أن قيمة الصفقة 4 ملايين يورو، مع خيار التعاقد معه نهائيا مقابل 14 مليون يورو.

٭ عبدالنور إلى مرسيليا: انضم المدافع الدولي التونسي أيمن عبدالنور الى نادي مرسيليا الفرنسي على سبيل الاعارة قادما من نادي فالنسيا. وسيعزز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، دفاع نادي مرسيليا.

٭ كيتا بالدي إلى موناكو: عزز موناكو هجومه بضم السنغالي الدولي كيتا بالدي (22 عاما) من لاتسيو الإيطالي بعقد يمتد حتى 2022. وسائل الإعلام الإيطالية أشارت الى أن السنغالي سيكلف موناكو 30 مليون يورو، إضافة الى مليونين آخرين كمكافآت.

٭ هازارد إلى تشلسي: أعلن نادي تشلسي حامل لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ضم كيليان هازارد الشقيق الأصغر للاعبه البلجيكي إدين. وسيبدأ كيليان (22 عاما)، مشواره مع النادي اللندني ضمن صفوف فريق دون 23 عاما.

٭ شيك إلى روما: عزز روما هجومه بالتشيكي باتريك شيك (21 عاما) من سمبدوريا في عقد يمتد خمسة أعوام ويتضمن شروطا رياضية ومالية. وسينضم شيك على سبيل الاعارة مقابل 5 ملايين يورو، ودفع 9 ملايين إضافية وضمه بشكل نهائي بنهاية الموسم.

٭ تولجان إلى دورتموند: تعاقد نادي بوروسيا دورتموند رسميا مع المدافع جيريمي تولجان من هوفنهايم، في عقد يستمر حتى العام 2022 مقابل 5 ملايين يورو (6 ملايين دولار).

سانتوس إلى نيس: أعلن نادي برشلونة إعارة مدافعه مارلون سانتوس (21 عاما) إلى نادي نيس الفرنسي لمدة عامين. وأضاف النادي الاسباني أنه يحتفظ بإمكانية استعادة اللاعب بعد نهاية الموسم الأول.