تخطى السويسري روجيه فيدرر المصنف ثالثا الدور الاول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى والمقامة على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك، بفوز صعب كلفه خمس مجموعات.

وتغلب فيدرر الفائز باللقب خمس مرات والساعي للانفراد بالرقم القياسي بعد اعتماد نظام الاحتراف عام 1968 (يتشاركه حاليا مع الاميركيين جيمي كونورز وبيت سامبراس)، على الاميركي الواعد المصنف 70 في العالم فرانسيس تيافو 4-6 و6-2 و6-1 و1-6 و6-4.

ويلتقي فيدرر في الدور المقبل مع السلوفيني بلاز كافسيتش (مصنف 88) او الروسي ميخائيل يوجني (101).

ويطمح فيدرر البالغ 36 عاما والفائز هذا العام ببطولة استراليا المفتوحة وويمبلدون الانجليزية، الى احراز اللقب الكبير العشرين في مسيرته، والأول في نيويورك منذ 2008 (احرز اللقب من 2004 الى 2008).

ولحق فيدرر بالاسباني رافايل نادال المصنف اول وبطل 2010 و2013، الذي فاز على الصربي دوشان لايوفيتش 7-6 (8-6) و6-2 و6-2 ورفع رصيده من الانتصارات في الدور الأول من الدورات والبطولات التي خاضها هذا الموسم الى 13 فوزا دون هزيمة.

وهما المباراتان الوحيدتان اللتان اقيمتا اول من امس لفئة الرجال بسبب الأمطار التي عطلت المباريات المقررة على الملاعب الخارجية غير المغطاة.

كيربر فقدت لقبها

فقدت الالمانية أنجيليك كيربر المصنفة سادسة لقبها في البطولة، فيما حققت وصيفتها التشيكية كارولين بليسكوفا الاولى بداية قوية.

وتوقفت المباريات على الملاعب الخارجية بسبب هطول الامطار.

وخسرت كيربر أمام اليابانية ناومي أوساكا 3-6 و1-6 في الدور الاول.

وهي المرة الأولى منذ عام 2005 تخرج حاملة اللقب من الدور الأول لآخر بطولة «غراند سلام» في موسم التنس.

وأحزرت كيربر لقب العام الماضي بفوزها على التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة أولى عالميا حاليا، والتي بلغت الدور الثاني بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 6-2 و6-1.

وكانت الروسية سفتلانا كوزنتسوفا توجت باللقب في 2004 ثم ودعت من الدور الاول في 2005.

وباتت كيربر (29 عاما) ثالث لاعبة ضمن العشر الاوليات تودع من الدور الاول بعد الرومانية سيمونا هاليب الثانية والبريطانية جوهانا كونتا السابعة.