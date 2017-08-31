قال أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ إن القيمة الضخمة لصفقات انتقال لاعبي كرة القدم ستضر اللعبة وقد تتسبب في إبعاد المشجعين.

وقال هونيس لمجلة سبورت بيلد: «في رأيي لا يوجد أي لاعب في العالم يستحق 100 مليون يورو».

وأضاف: «لا أريد شراء لاعب مقابل 100 مليون يورو حتى لو امتلكت المال. هذا سيكون إهدارا كبيرا للمال».

وقال هونيس: «لقد وصلنا إلى نقطة يجب أن نتعامل معها بحذر شديد، لأنه في نقطة ما ربما تعاني الجماهير».

وأضاف: «حان وقت العودة للتناسب. على مدار فترة طويلة كان الخوف من الوكلاء واللاعبين وغير ذلك.. الآن يجب أن نقول ‭‭‭‬‬‬«هذا يكفي».