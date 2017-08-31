طالب لاعبو ريال مدريد جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل النادي الملكي، بعدم إطلاق صافرات الاستهجان ضد مدافع برشلونة جيرارد بيكيه.

وتأتي الدعوة التي أطلقها لاعبو ريال مدريد قبل يومين فقط من مباراة إسبانيا المصيرية أمام إيطاليا يوم السبت المقبل في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال ناتشو فيرنانديز: «خلال المباريات الأخيرة في إسبانيا واجه صافرات الاستهجان، باعتباري زميلا لبيكيه يتعين علي أن أطالب جماهير البيرنابيو أن يكونوا مع بيكيه».

وأضاف: «نحن نصارع من أجل المونديال وهو زميل في المنتخب ودائما ما كان متواجدا معنا، أطالب بأقصى درجات المساندة لبيكيه وللآخرين».

وعلى الجانب الآخر، قال كارفاخال في تصريحات لشبكة «كادينا كوبي» الإذاعية الإسبانية: «إذا أطلقوا الصافرات ضد بيكيه، فهم هكذا يوجهون صافراتهم ضد المنتخب كله».

وفي بداية معسكر المنتخب الإسباني، أعرب قائد الفريق سيرخيو راموس عن أمنيته بأن تنسى الجماهير خلافاتها القديمة مع بيكيه.

وقال راموس: «ليس عليهم أن يوجهوا صافراتهم ضد بيكيه أو أي أحد آخر، يجب احترام اللاعبين دائما».