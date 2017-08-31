سيكون المنتخب الهولندي لكرة القدم أمام اختبار مصيري اليوم ضد مضيفه الفرنسي على ملعب «ستاد دو فرانس»، وذلك في الجولة السابعة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

وبعد غيابها الصيف الماضي عن كأس أوروبا للمرة الأولى منذ 1984، وهي أول بطولة كبرى تغيب عنها منذ مونديال 2002، تجد هولندا نفسها مهددة أيضا بالغياب عن نهائيات مونديال 2018، اذ تحتل المركز الثالث في مجموعتها بفارق ثلاث نقاط عن السويد المتصدرة وفرنسا الثانية.

وترتدي المباراة أهمية كبرى للطرفين اللذين تواجها ذهابا في امستردام وخرجت فرنسا منتصرة 1-0، إذ يسعى أصحاب الأرض ايضا الى التعويض بعد تنازلهم عن الصدارة في الجولة السابقة بخسارتهم خارج أرضهم أمام السويد 1-2.

وتمني هولندا وفرنسا النفس بخدمة من صوفيا، حيث تحل السويد ضيفة على بلغاريا الرابعة (9 نقاط)، في مباراة غير سهلة على المنتخب الاسكندنافي الطامح الى التمسك بالمركز الأول الذي يخول صاحبه الحصول على بطاقة التأهل المباشر الى النهائيات، بينما سيكون على أفضل ثمانية منتخبات حلت ثانية بين المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

ويحل الهولنديون ضيوفا على فرنسا في مباراة ضمن بطولة رسمية للمرة الأولى منذ 1981 عندما خسروا بثنائية نظيفة في التصفيات المؤهلة الى مونديال 1982.

وفي المجموعة الثانية، تبدو سويسرا المتصدرة مرشحة للحفاظ على فارق النقاط الثلاث الذي يفصلها عن البرتغال بطلة أوروبا.

ويبدو التنافس على بطاقة التأهل المباشر عن هذه المجموعة محصورا بين المنتخبين لأن المجر الثالثة بعيدة عنهما، وهما مرشحان بقوة اليوم لإضافة ثلاث نقاط الى رصيدهما، اذ تستضيف سويسرا أندورا المتواضعة، بينما يستضيف أبطال أوروبا جزر فارو.

وفي المجموعة الثامنة، يرجح ألا تواجه بلجيكا المتصدرة بفارق 4 نقاط عن اليونان، أي صعوبة في تخطي عقبة جبل طارق، لاسيما أن الضيف المتواضع تلقى 24 هدفا في الجولات الست الأولى.

الا ان المهمة التي تنتظر «الشياطين الحمر» الأحد ستكون أصعب، اذ يحلون ضيوفا على اليونان التي تستضيف الخميس استونيا، بينما تلعب البوسنة والهرسك الثالثة (بفارق نقطتين عن اليونان و5 عن بلجيكا) مع مضيفتها قبرص الرابعة في نيقوسيا الخميس.