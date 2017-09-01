قال رئيس نادي نابولي الإيطالي اوريليودي لاورنتيس الاربعاء انه رفض عرضا من باريس سان جرمان الفرنسي للتعاقد مع حارسه الاسباني المخضرم بيبي رينا.

وقال دي لاورنتيس لشبكة «سكاي» على هامش مهرجان البندقية «عرض علي باريس سان جرمان 5 ملايين يورو زائد مليونين اضافات. قلت لهم شكرا والى اللقاء».

وأضاف «بيبي رينا مرتبط بعقد ينتهي الموسم المقبل. نحترم العقود هنا (في نابولي). يكتبون الآن انهم يريدون التحدث معي. لكن حول ماذا؟ لسنا شركاء في القتال».

وانضم رينا الذي يبلغ الخامسة والثلاثين الى نابولي من ليفربول على سبيل الاعارة في 2013. انتقل الى بايرن ميونيخ الالماني في موسم 2014-2015 ثم عاد الى ايطاليا بعقد نهائي.

وحمل ألوان اسبانيا 35 مرة وكان ضمن تشكيلة بلاده الفائزة بكأس العالم 2010، بالاضافة الى كأسي أوروبا 2008 و2012. ويحاول سان جرمان تعزيز حراسة مرماه، بعد اقتناص الفونس اريولا المركز الاساسي من الالماني كيفن تراب.