انتقل لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس من بايرن ميونيخ الألماني الى سوانسي سيتي المشارك في الدوري الانجليزي لكرة القدم على سبيل الإعارة، بحسب ما اكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري.

وذكرت تقارير ان إعارة حامل لقب كأس اوروبا 2016 ستكون لمدة عام مقابل 8.5 ملايين يورو (10 ملايين دولار اميركي) حصل عليها بايرن.

وكان ابن العشرين عاما انتقل من بنفيكا الى بايرن الموسم الماضي مقابل 35 مليون يورو، لكنه لم ينجح باختراق التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

ويعود سانشيز للعمل مع مساعد مدرب بايرن السابق بول كليمنت الذي تسلم تدريب الفريق الويلزي العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل-هاينتس رومينيغه لمجلة «كيكر» الالمانية «أردنا ذهاب ريناتو الى ناد يخوض معه مباريات عالية المستوى مع مدرب يعول عليه».

ورفض بايرن بيع اللاعب الذي اثار اهتمام اندية يوفنتوس الايطالي، باريس سان جرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي.

وتضم تشكيلة وسط بايرن التشيلي ارتورو فيدال، الاسباني تياغو الكانتارا والوافد الجديد الفرنسي كورنتان توليسو.