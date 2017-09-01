كشفت صحيفة «أس» الإسبانية أمس أن نادي برشلونة يسابق الزمن من أجل تغطية الثغرات الموجودة في الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يغلق سوق الانتقالات في أوروبا أبوابه خلال الساعات المقبلة.

ورغم حرصه الكبير على إتمام صفقات جديدة وتقديمه عروضا مالية ضخمة، يواجه النادي الكتالوني العديد من المعوقات والردود السلبية فيما يتعلق برغباته في سوق الانتقالات، فقد أكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي يوفنتوس رفضا عرضا كبيرا من برشلونة من أجل شراء مهاجم السيدة العجوز الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت الصحيفة أن النادي الإيطالي رفض مبلغ 160 مليون يورو مقابل تخليه عن النجم الأرجنتيني لصالح برشلونة.

وأوضحت «أس» أن مسؤولي الناديين عقدوا اجتماعا وتضمن الاجتماع لقاء على مستوى القمة بين جوسيب ماريا بارتوميو وأندريا اجنيلي رئيسي برشلونة ويوفنتوس على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة عرض، بالإضافة إلى العرض المالي الكبير، انتقال اليكس فيدال إلى يوفنتوس، إلا أن النادي الإيطالي تمسك بقوة بلاعبه الأرجنتيني وأكد أنه لن يتركه يرحل خارج أسوار تورينو.