أعلن لايبزيغ، وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم، عن ضمه لاعب الوسط الدولي السلوفيني كيفن كامبل من مواطنه باير ليفركوزن بعقد يمتد لأربعة أعوام، مقابل 20 مليون يورو.

وسيحاول لايبزيغ الذي استهل موسمه الثاني فقط في دوري الدرجة الأولى، المنافسة على ثلاث جبهات هذا الموسم كونه يشارك في دوري أبطال أوروبا بعد حلوله في المركز الثاني الموسم الماضي خلف بايرن ميونيخ البطل.

ويأمل لايبزيغ الاستفادة من خبرة السلوفيني البالغ 26 عاما والذي دافع عن الوان بوروسيا دورتموند (2015) وليفركوزن (2015-2017) وخاض 67 مباراة في الدوري الألماني، لكن أفضل ايامه الكروية كانت مع ريد سالزبورغ النمساوي الذي تملكه شركة مشروبات الطاقة المالكة للايبزيغ ايضا، إذ توج معه بثنائية الدوري والكأس مرتين عامي 2014 و2015.

وأصبح كامبل سابع لاعب يلتحق بوصيف بطل الـ «بوندسليغه» هذا الصيف.