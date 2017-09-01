تخطت الإسبانية غاربيني موغوروتسا المصنفة ثالثة الدور الثاني من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، للمرة الأولى في مسيرتها بينما عانت الروسية العائدة من الايقاف ماريا شارابوفا للتأهل الى الدور الثالث.

وشهد يوم اول من امس انتهاء مشوار الدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة عند السيدات والألماني الكسندر زفيريف الرابع عن الرجال.

وتغلبت موغوروتسا على الصينية ينغ ـ ينغ دوان 6-4 و6-0، لتتخطى الدور الثاني للمرة الأولى من أصل خمس محاولات.

وتأمل موغوروتسا مواصلة مشوارها حتى النهاية من أجل كسب الصراع على صدارة تصنيف المحترفات، وتأكيد مكانتها كإحدى أفضل اللاعبات، لاسيما أنها قادمة من تتويجها الكبير الثاني بعد احرازها لقب بطولة ويمبلدون الذي أضافته الى لقب رولان غاروس 2016.

وتلتقي اللاعبة الإسبانية البالغة 23 عاما في الدور الثالث السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا المصنفة حادية وثلاثين والفائزة على التشيكية كريستينا بليسكوفا 7-6 (7-4) و7-6 (7-3).

في المقابل، أصبحت الدنماركية كارولينا فوزنياكي رابع مصنفة بين العشر الأوليات تودع البطولة بعد دورين فقط، وذلك بخسارتها أمام الروسية ايكاتيرينا ماكاروفا 2-6 و7-6 (7-5) و1-6.

من جهتها، واصلت شارابوفا عودتها الناجحة الى البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ 18 شهرا، وبلغت الدور الثالث بفوزها على المجرية تيميا بابوش بثلاث مجموعات 6-7 (4-7) و6-4 و6-1، مؤكدة أنها تستحق المشاركة في هذه البطولة التي غابت عنها منذ 2015.

وفي أبرز النتائج التي سجلت عند السيدات، بلغت الأميركية فينوس وليامس التاسعة الدور الثالث بفوزها على الفرنسية اوسيان دودان بسهولة 7-5 و6-4.

وفي أبرز النتائج التي سجلت عند الرجال، انتهى مشوار الكسندر زفيريف عند الدور الثاني بخسارته أمام الكرواتي بورنا تشوريتش 6-3 و5-7 و6-7 (1-7) و6-7 (4-7).