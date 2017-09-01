أعلن ليفربول أمس تعاقده مع الجناح الدولي اليكس-اوكسلايد تشامبرلاين من منافسه المحلي ارسنال، دون أن يعطي أي تفاصيل بشأن قيمة الصفقة.

وذكر ليفربول أن اللاعب البالغ 24 عاما وقع «عقدا طويل الأمد»، يعتقد أنه لخمسة أعوام مقابل 35 مليون جنيه استرليني (37.9 مليون يورو) بحسب وسائل الاعلام المحلية.

واعترف مدرب ليفربول كلوب بأنه كان يتابع تشامبرلاين منذ أن لعب مع ارسنال ضد فريقه السابق بوروسيا دورتموند في سبتمبر 2014، مضيفا «أنا سعيد حقا لتمكننا من الحصول على توقيع اليكس. منذ مباراتنا الأخيرة وأنا أنتظر أملا في حسم هذا الانتقال». وختم «عندما علمت بالخبر بأنه أصبح لاعبا في فريقنا، كان الأمر مذهلا». وأصبح تشامبرلاين خامس لاعب ينضم الى ليفربول هذا الصيف بعد المصري محمد صلاح والاسكتلندي اندي روبرتسون ودومينيك سولانكي، اضافة الى الغيني نابي كيتا الذي سيبقى مع فريقه الحالي لايبزيغ الألماني حتى نهاية الموسم. وخاض تشامبرلاين اسوأ مواسمه في 2017 اذ سجل هدفين و7 تمريرات حاسمة في 29 مباراة في الدوري، وشارك مطلع الموسم الحالي في 3 مباريات مع ارسنال بينها الخسارة الساحقة ضد ليفربول 0-4.