سخر نجم تشلسي البلجيكي إدين هازارد من قيمة صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والتي تكلفت 222 مليون يورو.

وقال هازارد في تصريحات نقلها راديو مونت كارلو «لو أن نيمار يساوي 222 مليون يورو، فهذا يعني أنني أساوي 300 مليون يورو».

وأضاف «سعر اللاعب يختلف تبعا لعوامل كثيرة، وستعرفون المبلغ المدفوع لأجلي عندما أرحل عن البلوز».

وتابع هازارد «ربما رغب برشلونة في الحصول على خدماتي بعد رحيل نيمار، ولكن من يدري؟ كل ما استطيع قوله هو أنني سعيد مع تشلسي».

وكان برشلونة، قد وضع هازارد ضمن الاسماء المقترحة لخلافة نيمار بعد رحيله لصفوف باريس سان جيرمان، إلا أن الفريق الكتالوني وقع مع الفرنسي عثمان ديمبلي مقابل 105 ملايين يورو، ويحاول التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو من ليفربول الإنجليزي.