انتقل الظهير الأيمن العاجي سيرج اورييه من باريس سان جرمان الى توتنهام بعقد يمتد لخمسة أعوام، وذلك بحسب ما أعلن الناديان امس.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة لكن وسائل الإعلام قدرتها بـ23 مليون جنيه استرليني (25 مليون يورو).

وتأخر حسم صفقة انتقال العاجي البالغ 24 عاما الى النادي اللندني بسبب مشكلة تتعلق بحصوله على تأشيرة العمل، وذلك على خلفية الحكم الصادر بحقه من قبل القضاء الفرنسي بالسجن لمدة شهرين بعد اعتدائه على شرطي خارج ناد ليلي في مايو 2016.

ومنع اورييه في نوفمبر الماضي من الدخول الى بريطانيا للمشاركة مع سان جرمان في مباراته ضد ارسنال في دوري أبطال أوروبا بسبب هذا الحكم الذي صدر أولا مع النفاذ، ثم علقت العقوبة بعد الاستئناف.

ويأمل توتنهام أن يتمكن لاعب لنس وتولوز السابق من سد الفراغ الذي خلفه الدولي الإنجليزي كايل ووكر في مركز الظهير الأيمن بعد انتقاله الى مان سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

وأصبح اورييه الذي احرز كلا من كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية ثلاث مرات مع سان جرمان، رابع لاعب يضمه توتنهام هذا الصيف.