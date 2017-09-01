تحل ألمانيا بطلة العالم ضيفة على تشيكيا في براغ باحثة عن تحقيق فوز سابع على التوالي في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم 2018 في روسيا، فيما تخوض انجلترا رحلة سهلة الى مالطا المتواضعة.

وهذه المباراة الاولى لألمانيا، بطلة العالم 4 مرات، في هذا الموسم الذي يختتم بنهائيات المونديال الصيف المقبل.

وفي حال عودتها بالنقاط من ملعب «ايدن ارينا» في براغ، ستقترب ألمانيا أكثر من التأهل قبل استضافة النرويج الاثنين المقبل في شتوتغارت.

وتتصدر ألمانيا بفارق 5 نقاط عن ايرلندا الشمالية التي تحل في مباراة سهلة على سان مارينو المتواضعة والتي سجلت هدفا يتيما مقابل 30 في شباكها.

ويغيب عن تشكيلة المدرب يواكيم لوف الجناح سيرج غنابري المصاب بكاحله، فيما غاب لاعب وسط يوفنتوس الايطالي سامي خضيرة عن التمارين بعد تعرضه لكدمة في ركبته.

ويتذكر رجال لوف جيدا ان آخر خسارة كبيرة في التصفيات كانت في براغ قبل عشر سنوات بثلاثية نظيفة، لكن تشيكيا منيت بهزيمة مماثلة ذهابا في هامبورغ عندما سجل المهاجم توماس مولر هدفين.

وفي المجموعة عينها، تستقبل النروج الخامسة قبل الاخيرة (4 نقاط) اذربيجان الرابعة (7 نقاط).

إنجلترا لنفض غبار الوديات

وتخوض انجلترا رحلة سهلة الى مالطا حيث يتوقع ان تحافظ على صدارة المجموعة السادسة التي تحتل فيها سلوفاكيا المركز الثاني (12 نقطة) بفارق نقطتين عن منتخب «الاسود الثلاثة»، فيما تأتي سلوفينيا ثالثة (11 نقطة). ولم تكن مباراة انجلترا الودية في يونيو ضد مضيفتها فرنسا مشجعة، اذ خسرت 2-3 على الرغم من تفوقها العددي لشوط كامل. وبالاضافة الى الخسارة امام فرنسا، فازت انجلترا مرة واحدة فقط في مبارياتها الخمس الاخيرة، اذ خسرت امام ألمانيا 0-1 وتعادلت مع اسبانيا 2-2. وفي المجموعة عينها، تحل اسكتلندا الرابعة (8 نقاط) على ليتوانيا الخامسة (5).

وفي المجموعة الخامسة، تبحث پولندا المتصدرة عن الفوز في الدنمارك للاقتراب اكثر من العودة الى النهائيات بعد غيابها في 2010 و2014.

ويتصدر روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه (16 نقطة) بفارق 6 نقاط عن الدنمارك ومونتينيغرو التي تحل على كازاخستان الاخيرة (نقطتان)، فيما تستقبل رومانيا الدنمارك وكلاهما يملك 6 نقاط.

أميركا الشمالية

تقف المكسيك على مشارف تأهلها للمرة الثامنة على التوالي الى نهائيات كأس العالم في كرة القدم، عندما تستقبل اليوم بنما في الجولة السابعة لتصفيات الدور الخامس الحاسم في منطقة كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) المؤهلة الى مونديال روسيا 2018. وتحاول كل من كوستاريكا، الثانية (11 نقطة) بفارق 3 نقاط عن المكسيك المتصدرة، والولايات المتحدة الاميركية الثالثة (8 نقاط) تدعيم موقفها عندما تلتقيان في نيوجيرسي.

وتتأهل المنتخبات الثلاثة الاولى مباشرة الى النهائيات، في حين يخوض صاحب المركز الرابع مباراتي ملحق مع خامس التصفيات الآسيوية.