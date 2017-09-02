قرر التشيلي أليكسيس سانشيز، لاعب أرسنال الإنجليزي، التمرد على الفريق اللندني وعدم اللعب لصالحهم. وكان سانشيز قريبا من الانضمام لمان سيتي بمبلغ 60 مليون إسترليني بعد اتفاق الطرفين على الصفقة، إلا أن أرسنال رفض بيع اللعب في الدقائق الأخيرة.

ورفض أرسنال رحيل اللاعب وذلك بعد فشل المدفعجية في التعاقد مع توماس ليمار من موناكو الفرنسي بمبلغ 92 مليون إسترليني.

وأكد موقع «غول» العالمي أن سانشيز قرر رفض اللعب لصالح أرسنال على أن يوقع مع مان سيتي في يناير المقبل على أن يرتدي قميص الفريق السماوي في الموسم المقبل. ويرغب سانشيز في اللعب في بطولة دوري أبطال أوروبا بينما يلعب أرسنال في الدوري الأوروبي بعدما حقق المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.