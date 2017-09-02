أنهى تشلسي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، صفقاته لهذا الصيف بضم لاعب الوسط الدولي داني درينكووتر من منافسه المحلي ليستر سيتي، والظهير الأيمن الإيطالي دافيدي زاباكوستا من تورينو. ووقع درينكووتر (27 عاما) عقدا لخمسة أعوام مع فريق المدرب الإيطالي انتونيو كونتي في صفقة قدرت بـ 35 مليون جنيه استرليني (37.9 مليون يورو). وسيلتحق درينكووتر بزميله السابق في ليستر سيتي الفرنسي نغولو كانتي الذي التحق بتشلسي في صيف 2016 ولعب دورا مهما في إحرازه اللقب.

أما بالنسبة لزاباكوستا، البالغ 25 عاما، فوقع عقدا لـ 4 أعوام في صفقة قدرت بحوالي 23 مليون جنيه استرليني.

وخاض زاباكوستا 4 مباريات دولية ولعب تحت إشراف كونتي حين كان الأخير مدربا للمنتخب الإيطالي.

وسبق لتشلسي أن عزز صفوفه بالحارس الأرجنتيني ويلي كاباييرو والمدافع الألماني انطونيو روديغر ولاعب الوسط الفرنسي تييمويه باكايوكو والمهاجم الإسباني الفارو موراتا الذي شكل أكبر صفقة في تاريخ النادي اللندني، بعدما انضم إليه من ريال مدريد مقابل 58 مليون جنيه استرليني.