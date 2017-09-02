اختار المهاجم الإسباني المخضرم فرناندو لورنتي (32 عاما) الالتحاق بتوتنهام على حساب تشلسي.

وانتقل لورنتي من سوانسي سيتي بعقد لعامين مقابل 13 مليون يورو. ووقع المهاجم السابق لأتلتيك بلباو ويوفنتوس الإيطالي واشبيلية عقدا مع النادي اللندني لمدة عامين مقابل 12 مليون جنيه بحسب تقديرات وسائل الإعلام. وكان من المتوقع أن يعزز تشلسي صفوفه بلاعب الوسط روس باركلي (23 عاما) بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني، لكنه قرر في نهاية المطاف البقاء مع فريقه الحالي ايفرتون. وكشف فرهاد موشيري الذي يملك الحصة الأكبر من أسهم ايفرتون، لشبكة «سكاي سبورتس نيوز» أن «الناديين توصلا الى اتفاق مقابل 35 مليون جنيه استرليني، وأعتقد أنه تم التوافق ايضا على الشروط الشخصية. لكن بعد الفحص الطبي، سمعنا من بول مارتن، مدير أعمال روس باركلي، أن الأخير عاد عن قراره ويريد تقييم وضعه في سوق الانتقالات (المقبلة) خلال شهر يناير».