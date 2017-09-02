أوقفت الشرطة المهاجم الجديد-القديم لايفرتون وقائد المنتخب الإنجليزي السابق واين روني بشبهة القيادة تحت تأثير الكحول، بحسب ما ذكرت اول من امس شبكتا «بي بي سي» و«سكاي سبورتس» البريطانيتان.

وأشارت «بي بي سي» الى أن الشرطة أوقفت روني الذي أعلن الأسبوع الماضي اعتزاله دوليا، بالقرب من منزله في شيشير، شمال غرب انجلترا، مساء الخميس الماضي.

وعاد المهاجم البالغ 31 عاما الى فريقه السابق ايفرتون هذا الصيف بعدما تركه في 2004 للدفاع عن ألوان مان يونايتد، وهو وجد طريقه الى الشباك في المباراتين الأوليين له في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

ونشرت صورة لأفضل هداف في تاريخ المنتخب الإنجليزي (53 هدفا في 119 مباراة) على موقع انستغرام وهو بصحبة لاعب الكريكيت جاك ماكلفر في احدى الحانات.

ونشر ماكلفر الصورة في صفحته حوالي الساعة العاشرة مساء.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أنها حاولت الاتصال بشرطة شيشير لكن الأخيرة رفضت التعليق على الموضوع، فيما لم تلق جوابا من ممثلي روني وايفرتون.