خسارة تشيلي من الباراغواي بثلاثية

حسم المنتخب البرازيلي صدارة مجموعة أميركا الجنوبية في التصفيات المؤهلة الى مونديال روسيا 2018، بعدما حقق فوزه التاسع تواليا وجاء على حساب ضيفه الاكوادوري 2-0، فيما اكتفى المنتخب الأرجنتيني بنقطة من مباراته ومضيفه الأوروغوياني بالتعادل معه 0-0 في الجولة الخامسة عشرة.

ويدين المنتخب البرازيلي الذي كان ضامنا لتأهله الى النهائيات منذ الجولة السابقة، بفوزه الجديد بقيادة المدرب تيتي الى باولينيو وفيليبي كوتينيو اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 69 و76 خلال المباراة التي أقيمت في بورتو اليغري.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده الى 36 نقطة في الصدارة بفارق 11 نقطة عن اقرب ملاحقيه قبل 3 جولات على نهاية التصفيات، ما جعله يضمن الصدارة في حين أن التنافس على بطاقات التأهل المباشر الثلاث المتبقية مازال محتدما تماما بسبب تعادل كولومبيا وخسارة تشيلي، وهو الأمر الذي لم تستغله الأرجنتين لأنها اكتفت بدورها بنقطة التعادل مع مضيفتها الأوروغواي في مونتيفيديو.

وبقيت كولومبيا في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطة أمام الأوروغواي الثالثة بتعادلها السلبي خارج ملعبها مع فنزويلا، فيما أصبحت الأرجنتين (23 نقطة) على المسافة ذاتها من تشيلي في المركز الخامس بفارق الأهداف، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها أبطال كوبا اميركا على ارضهم في سانتياغو أمام الباراغواي بثلاثية سجلها ارتورو فيدال (24 بالخطأ في مرماه) وفيكتور كاسيريس (55) وريتشارد اورتيس (3+90).

ودخلت الپاراغواي بهذا الفوز في الصراع مجددا على احدى البطاقات المباشرة أو المركز الخامس الذي يخول صاحبه خوض ملحق قاري ضد بطل مجموعة اوقيانيا، اذ تتخلف بفارق نقطتين عن تشيلي والأرجنتين كما حال البيرو التي تغلبت بدورها على ضيفتها بوليفيا بهدفين لاديسون فلوريس (56) وكريستيان كويفا (60)، مقابل هدف لخيلبرت الفاريس (72).

وتقام الجولة السادسة عشرة الثلاثاء المقبل حيث تتواجه كولومبيا مع البرازيل، والأرجنتين مع فنزويلا، وبوليفيا مع تشيلي، والپاراغواي مع الأوروغواي، والإكوادور مع البيرو.