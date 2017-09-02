عانى الاسباني رافايل نادال المصنف اول لبلوغ الدور الثالث لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس، آخر البطولات الأربع الكبرى، في حين نجا السويسري روجيه فيدرر الثالث من الخسارة بعد مباراة ثانية من خمس مجموعات.

وتغلب نادال على الياباني تارو دانييل 4-6 و6-3 و6-2 و6-2.

يلتقي نادال بطل 2010 و2013 في الدور المقبل مع الأرجنتيني ليوناردو ماير الفائز على الياباني يويشي سوغيتا 6-7 (3-7) و6-4 و6-3 و6-4.

وكان الاسباني البالغ من العمر 31 عاما والفائز باللقب في 2010 و2013، تربع الأسبوع الماضي على صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ 2014، بعد موسم أحرز خلاله أربعة ألقاب أبرزها لقب عاشر قياسي في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس الترابية.

من جهته، احتاج فيدرر الى خمس مجموعات لتخطي عقبة الروسي ميخائيل يوجني 6-1 و6-7 (3-7) و4-6 و6-4 و6-2، وتحقيق فوزه الثمانين في البطولة الاميركية التي توج بلقبها خمس مرات من 2004 الى 2008.

كما انه حقق فوزه الـ 17 في 17 مباراة خاضها ضد يوجني.

وهي المباراة الثانية التي يحتاج فيها السويسري البالغ 36 عاما الى خمس مجموعات للخروج فائزا بعد أن عانى أيضا في الدور الأول أمام الأميركي فرانسيس تيافو المصنف 70 في العالم، لتكون المرة الثانية في مسيرته التي يحتاج فيها الى خمس مجموعات في مباراتين متتاليين في بطولات ال«غراند سلام» بعد نصف نهائي (مواطنه ستانيسلاس فافرينكا) ونهائي (نادال) استراليا المفتوحة اوائل الموسم الحالي.

ويلتقي فيدرر الفائز باللقب خمس مرات والساعي للانفراد بالرقم القياسي للبطولة بعد اعتماد نظام الاحتراف عام 1968، في الدور المقبل الإسباني فيليسيانو لوبيز (35 عاما) الفائز بدوره على مواطنه فرناندو فرداسكو 6-3 و6-2 و3-6 و6-1.

ويتفوق السويسري على الاسباني بشكل واضح بفوزه في المباريات الـ12 بينهما حتى الان.

وتابع النمساوي دومينيك تييم السادس مشواره الى الدور الثالث بفوزه على الاميركي تايلور فريتز 6-4 و6-4 و4-6 و7-5.

مباراة سيدات ماراثونية

سجلت المباراة التي فازت فيها الاميركية شيلبي رودجرز على الاسترالية داريا غافريلوفا 7-6 (8-6) و4-6 و7-6 (7-5) في الدور الثاني رقما قياسيا كأطول مباراة عند السيدات في تاريخ البطولة، اذ استمرت ثلاث ساعات و33 دقيقة.

ويعود الرقم القياسي السابق على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك الى المباراة التي فازت فيها البريطانية جوهانا كونتا على الاسبانية غاربيني موغوروتسا 7-6 (7-4) و6-7 (4-7) و6-2 في ثلاث ساعات و23 دقيقة في الدور الثاني من البطولة عام 2015.