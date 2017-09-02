تتجه الانظار الى ملعب «سانتياغو برنابيو» الخاص بريال مدريد حيث تقام اليوم مباراة قمة بين منتخبي اسبانيا وايطاليا ستحدد بشكل كبير المتأهل منهما مباشرة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018.

وشكلت المجموعة السابعة عنوانا بارزا في التصفيات منذ سحب القرعة ووقوع منتخبي اسبانيا وايطاليا معا، لان الترشيحات بنيل البطاقة المباشرة لم تخرج منهما نظرا لتفوقهما الواضح على منتخبات البانيا واسرائيل ومقدونيا وليشتنشتاين.

ولكن المنافسة بينهما كانت قوية منذ انطلاق التصفيات، وفاز كل منهما في خمس مباريات، وكان التعادل 1-1 سيد الموقف في القمة الاولى بينهما في ايطاليا في اكتوبر 2016، وهو ما يجعل من معركة اليوم محطة شبه حاسمة للتأهل.

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة الى النهائيات، بينما سيتعين على أفضل ثمانية منتخبات تحل في المركز الثاني في المجموعات التسع خوض ملحق فاصل لحسم البطاقات الأربع المتبقية.

وتتصدر اسبانيا ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، بفارق الاهداف امام ايطاليا، وتتقدمان بفارق كبير عن البانيا (9 نقاط) التي تلتقي ليشتنشتاين الاخيرة من دون رصيد، وعن اسرائيل (9 نقاط) التي تلتقي مقدونيا الخامسة بثلاث نقاط.

ويبقى فوز اسبانيا الكاسح برباعية نظيفة في نهائي كأس اوروبا 2012 الوحيد لها على ايطاليا في المباريات الرسمية حتى الان.

لكن الفريقين تغيرا كثيرا، فبعد نتائجهما المتواضعة في نهائيات كأس اوروبا التي شهدت فوز ايطاليا على اسبانيا 2-0، حل مدربان جديدان هما خولن لوبيتيغي بديلا لفينستي دل بوسكي في اسبانيا، وجانبييرو فنتورا خلفا لانطونيو كونتي في ايطاليا.

اسنسيو تحت المجهر

أجرى لوبيتيغي تغييرات كثيرة في تشكيلتها وضخ دماء جديدة، من دون اغفال اصحاب الخبرة.

ولعل ابرز الاسماء الجديدة في تشكيلة اسبانيا حاليا لاعب الوسط ماركو اسنسيو، فضلا عن العديد من الاسماء الجديدة ومنها ايسكو وكوكي وساول نيغويز والحارس دافيد دي خيا.

ولفت اسنسيو (21 عاما) الانظار مع فريقه ريال مدريد في بداية الموسم الحالي وسجل له اربعة اهداف في خمس مباريات، منها هدفان في مرمى برشلونة في الكأس السوبر الاسبانية.

ويملك العديد من لاعبي منتخب ايطاليا ومنهم الحارس المخضرم جانلويجي بوفون ذكريات سيئة مع اسنسيو، اذ انه نزل من مقاعد البدلاء ليسجل هدفا في المباراة التي اكتسح فيها ريال مدريد يوفنتوس الايطالي 4-1 في نهائي دوري ابطال اوروبا قبل نحو ثلاثة اشهر.

في الجانب الاخر، يفتقد منتخب ايطاليا لاعب وسط يوفنتوس كلاوديو ماركيزيو بسبب الاصابة، في حين يعتمد فنتورا على الاسماء التقليدية لاسيما في الدفاع بوجود ليوناردو بونوتشي (ميلان) واندريا بارزالي وجورجيو كيليني (يوفنتوس)، ودانييلي دي روسي (روما) ومونتوليفو (ميلان) ومعهما ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي) في الوسط.

وتتعدد خيارات فنتورا في الهجوم الذي يبرز فيه انطونيو كاندريفا وايدر (انتر ميلان) وفيديريكو برناردسكي (يوفنتوس) ولورنتسو انسينيي (نابولي) واندريا بيلوتي (تورينو) وتشيرو ايموبيلي (لاتسيو).

وفي المجموعة الرابعة، تلتقي جورجيا مع ايرلندا، وصربيا مع مولدوفا، وويلز مع النمسا.

وتتصدر صربيا الترتيب برصيد 12 نقطة، بفارق الاهداف امام ايرلندا، مقابل 8 نقاط لكل من ويلز والنمسا، و3 نقاط لجورجيا ونقطتين لمولدوفا.

وفي المجموعة الثامنة، تلتقي فنلندا مع ايسلندا وكرواتيا مع كوسوفو واوكرانيا مع تركيا.

تتصدر كرواتيا ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق الاهداف امام ايسلندا، مقابل 11 نقطة لكل من تركيا واوكرانيا، ونقطة لكل من فنلندا وكوسوفو.